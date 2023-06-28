«سيدة عذبة» تخطف كأس الوثبة في ويندسور

المصدر: لندن - البيان

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أكدت المهرة «سيدة عذبة» لعذبة للسباقات حسن ترشيحها بفوز لافت في كأس الوثبة ستاليونز ستيكس لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 4000 جنيه استرليني، الذي أقيم، أول من أمس، بمضمار رويال ويندسور، في العاصمة البريطانية لندن، برعاية النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

وقدمت «سيدة عذبة»، بقيادة تاج اوشي، وإشراف فيل كولينجتون أداء رائعاً للفوز بكأس الوثبة ستاليونز، بفارق تسعة أطوال ونصف الطول بمضمار رويال ويندسور، وسجلت المهرة البالغة من العمر أربع سنوات فوزها الثاني في مسيرتها، حيث تفوقت على المهرة «فيكتوريا» لجيمس اوين للسباقات بإشراف جيمس اوين، وقيادة كيرين اونيل، فيما جاء في المركز الثالث الجواد «كولجاني» لشراكة رافلس، بإشراف بيتر همرسلاي، وقيادة محمد تابتي، وقطعت البطلة المنحدرة من نسل «اف البحر» مسافة السباق في زمن وقدره 1:54:25 دقيقة.

وقال كولينجتون: «كان من الرائع رؤيتها وهي تسابق بشكل مثالي، لقد أكد لي تاج اوشي أنها مهرة قوية، وتناسبها المسافة الأطول، والسباق كان نقطة انطلاق أخرى نحو مضمار دونكاستر، لخوض تحدي ديربي المملكة المتحدة، الذي لا يزال الهدف إلى حد كبير».

ترحيب

ورحبت منظمة السباق العربية بسباق الوثبة ستاليونز، الذي كان هو الثاني من بين ثمانية سباقات، يتم رعايتها تحت راية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والتي تشمل أيضاً كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفئة الثالثة، والتي تمت زيادة جائزتها هذا العام إلى 20 ألف جنيه استرليني.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت فعاليات النسخة الـ 15 للمهرجان العالمي في 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحةـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية

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