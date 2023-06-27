«لاجارديه» و«فريدي» يتوّجان بكأس الوثبة

المصدر: عواصم - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز الجوادان «لاجارديه»، و«فريدي» بسباقي كأس «الوثبة ستاليونز» اللذين أقيما أول من أمس بمضماري بيليوستي في العاصمة الرومانية بوخارست، ووارجيم بالعاصمة البلجيكية بروكسل، برعاية النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

واجتذب مضمار بيليوستي العشبي بالعاصمة الرومانية بوخارست النسخة الأولى من سباق كأس الوثبة ستاليونز، البالغ جائزته 5.000 يورو، بمشاركة 8 خيول عربية في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1700 متر.

وتميز السباق بالقوة والتحدي حيث فرض الجواد «جوت دو لاجارديه» للمالك البلغاري خريستو ستويانوف هيستوف، بإشراف ايفان جورجيف ايفانوف، وقيادة اتانسوف فالنتين، نفسه في السباق البالغ طوله 1700 متر، ليتفوق بفارق مريح عن وصيفه «هيرمس دوايواليه» لايفان ديمتروف، بإشراف أمين محمد، وقيادة عارف اسينوف. وتمكن البطل «جوت دو لاجارديه» من قطع مسافة السباق في زمن وقدره 1:51:60 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «البان» لإيفان يوردانوف ديمتروف، بإشراف أمين محمد، وقيادة لوكوف دوبرين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز