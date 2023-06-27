مربط دبي يتألق في «منتون لجمال الخيل العربية 2023»

المصدر: باريس - البيان

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تميز مربط دبي للخيول العربية في بطولة منتون الفرنسية لجمال الخيل العربية الأصيلة للدول المتوسطية والعربية 2023، التي اختتمت أول من أمس، بمشاركة أقوى المرابط الدولية الكبرى، وبحضور الدكتور غانم محمد عبيد الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية.

وخطف الفحل «دي سراج» الذهبية، وتوجت «دي شيهانة» بلقب الأفراس، ونالت «دي آسرة» فضية المهرات بعمر السنة مع المهرة الآسرة، وهي من الفحل «ع ج نوفان»، والفرس «دي شيهانة»، ثم كأس برونزية مع رفيقتها المهرة دي غمرة، وهي من الفحل «دي شخاط» والفرس «دي غالية»، ومن إنتاج المربط توج المهر «دي هايل» لمربط الثامر القطري بالذهب في بطولة الأمهار بعمر السنة.

قمة الأفضلية

وحازت الإمارات ببصمة دبي العالمية على لقب أفضل مُربٍ وعلى لقب أعلى معدل في مجمل البطولة، وكان من نصيب الفحل دي سراج، برصيد 94 نقطة، ولقب أفضل فحل منتج، وكان من نصيب الأيقونة الأغزر إنتاجاً في العالم الفحل «إف إيه إل رشيم».

ونال مربط دبي ألقاب أفضل الذكور بالمهر «دي شهار»، والفحل «دي سراج» ومن إنتاجه أيضاً المهر «دي هايل»، كما نال لقب أفضل رأس لفحول 8 سنوات مع الفحل «دي سراج»، ولقب أفضل رأس لمهور الثلاث سنوات مع المهر «دي شهار» برصيد 93.58 نقطة، ثم لقب أفضل رأس بين الأفراس بعمر الأربع إلى سبع سنوات مع الفرس المتألقة «دي شيهانة» برصيد93.08 نقطة.

محطة عالمية

وعبر المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي عن سعادته بإنجاز المربط في منتون الدولية 2023، مؤكداً أنها محطة عالمية تستحق الاهتمام البالغ، ومشيداً بالجودة التنظيمية، التي جعلت منها نسخة واضحة لبطولة العالم المقبلة.

وقال التوحيدي: «التفوق في متون الدولية يمنحنا الثقة الكاملة لزيادة جهودنا، والمحافظة على ريادتنا». بدوره أعرب عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن فرحته بالإنجاز التاريخي المتجدد للمربط في بطولة خاصة بين أقوى البطولات العالمية الثلاث منتون، وكأس كل الأمم، وبطولة العالم.

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