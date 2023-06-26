"فريدي" و"لاجارديه" يتوّجان بسباقي كأس "الوثبة ستاليونز" للخيول العربية

المصدر: وام

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فاز الجوادان "لاجارديه"، و"فريدي" بسباقي كأس "الوثبة ستاليونز" اللذين أقيما أمس بمضماري بيليوستي في العاصمة الرومانية بوخارست، ووارجيم بالعاصمة البلجيكية بروكسل، برعاية النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

وشاركت 8 خيول عربية في سن 4 سنوات فما فوق لمسافة 1700 متر، في سباق مضمار بيليوستي العشبي بالعاصمة الرومانية بوخارست، في النسخة الأولى من سباق كأس "الوثبة ستاليونز"، البالغ جائزته 5 آلاف يورو.

وهيمن الجواد "جوت دو لاجارديه" للمالك البلغاري خريستو ستويانوف هيستوف، بإشراف ايفان جورجيف ايفانوف، وقيادة اتانسوف فالنتين على السباق، ليتفوق بفارق مريح عن وصيفه "هيرمس دوايواليه" لايفان ديمتروف، بإشراف إمين محمد، وقيادة عارف اسينوف.

وقطع البطل "جوت دو لاجارديه" مسافة السباق في 1:51:60 دقيقة، وجاء في المركز الثالث "البان" لإيفان يوردانوف ديمتروف، بإشراف إمين محمد، وقيادة لوكوف دوبرين.

وشهد مضمار وارجيم البلجيكي مشاركة 9 خيول عربية أصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، على لقب سباق كأس "الوثبة ستاليونز "الصيفي للتحمل لمسافة 2300 متر، البالغ جائزته 5.000 يورو.

وخطف الجواد "فريدي باي" للمالك والمدرب جي تي زوتليف، وقيادة ستيفان هيلين، اللقب بفارق 1.5 طول عن المرشح الأول "الزاركا" للمالك والمدرب الهولندي يوهان فرستربين، بقيادة كوين كليمانز، مسجلاً 2:32:24 دقيقة،

وجاء في المركز الثالث الجواد "تيكس" للمالك والمدرب يوهان فرستربين، وقيادة سيب بالكين.

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