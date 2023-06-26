8 خيول في كأس «الوثبة ستاليونز» ببريطانيا اليوم

المصدر: ويندسور - البيان

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يشهد مضمار ويندسور في لندن اليوم فعاليات كأس الوثبة ستاليونز نوفيس ستيكس لمسافة 1600 متر، وتبلغ جائزته 4000 جنيه استرليني، برعاية النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، للملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

تشارك في السباق 8 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، وتتصدر الترشيحات «ذكرى الشاهنية» لـ «عذبة للسباقات» بإشراف فيليب كولنجتون، وقيادة توم ماركوندوكانت المهرة الرمادية المنحدرة من نسل «المرتجر»، فازت بسباق مربي الإمارات ستيكس لمسافة 1600 متر في ظهورها الأول بمضمار دونكاستر، وتفوقت على أقرب منافسيها «أبية عذبة» بفارق 5.5 أطوال، قاطعة المسافة في زمن وقدره 1:46:48 دقيقة.

وأكد المدرب فيل كولينجتون بعد نهاية السباق أنها ستتوجه إلى بطولة الكأس للفئة الأولى، (ديربي المملكة المتحدة) مرة أخرى في المضمار نفسه في 19 أغسطس، البالغ جائزته 80 ألف جنيه استرليني وينافسها على اللقب رفيقة الإسطبل المهرة «سيدة عذبة» بقيادة تاج أوشي، و«فيكتوريا» لـ «جيمس أوين للسباقات» بإشراف جيمس أوين، وقيادة كيرين أونيل، و«كاياك» لـ«أيفر مور للسباقات»، بإشراف جين هاريس، وقيادة لورا بيرسون.

سباقات

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة. وانطلقت فعاليات النسخة الـ 15 للمهرجان العالمي في 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وستشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

دعم

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعى المهرجان أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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