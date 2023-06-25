غداً .. 8 خيول تشارك في كأس "الوثبة ستاليونز " ببريطانيا

المصدر: وام

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يستضيف مضمار "ويندسور" في العاصمة البريطانية لندن غداً فعاليات كأس "الوثبة ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 4 آلاف جنيه استرليني، برعاية النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لدعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

وتتصدر خيول عذبة للسباقات ترشيحات السباق الذي تشارك فيه 8 خيول في سن 3 سنوات فما فوق، أبرزها ممثلة عذبة للسباقات "ذكرى الشاهنية" بإشراف فيليب كولنجتون، وقيادة توم ماركوند، ويبلغ تصنيفها 101 رطل.

وكانت المهرة الرمادية المنحدرة من نسل "المرتجر"، فازت بسباق مربي الإمارات ستيكس لمسافة 1600 متر في ظهورها الأول بمضمار "دونكاستر"، وتفوقت على أقرب منافسيها "أبية عذبة" بفارق 5,5 طول، قاطعة المسافة في زمن وقدره 1:46:48 دقيقة.

وينافسها على اللقب المهرة "سيدة عذبة" بقيادة تاج أوشي، ويبلغ تصنيفها 80 رطلاً، و"فيكتوريا" لجيمس أوين للسباقات بإشراف جيمس اوين، وقيادة كيرين أونيل، و"كاياك" لأيفر مور للسباقات، بإشراف جين هاريس، وقيادة لورا بيرسون.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس "الوثبة ستاليونز"، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

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