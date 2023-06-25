«خادم» يقلب التوقعات في «إليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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فجر «خادم» لفترياني هاي مفاجآة من العيار الثقيل باقتناصه لقب الشوط الثالث الرئيس «الملكة إليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس»، لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى»، في ختام مهرجان «رويال آسكوت»، الذي أقيم يوم أمس على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا، بقيادة الفارس جيمي سبنسر، وإشراف المدرب تشارلز هيلز، مسجلاً زمناً قدره 1.12.42 دقيقة، وبفارق رقبة عن «سيكرد»، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

وحلت ثالثاً «هايفيلد برينسيس»، بقيادة الفارس جايسون هارت، وإشراف المدرب جون كوين.

الشوط الأول

حققت «سنيلين» لقب الشوط الأول «شيشهام ستيكس»، لمسافة 1400 متر «قوائم»، بقيادة الفارس جاري كارول، وإشراف المدرب جافين كرومويل، مسجلة زمناً قدره 1.29.36 دقيقة، وبفارق رأس عن «بيرلز آند روبيز»، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وجاء في المركز الثالث «جولدن مايند» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس أويسين أور، وإشراف المدرب ريتشارد فاهي.

الشوط الثاني

اقتنص «آيج أوف كينجز» لقب الشوط الثاني «جيرسي ستيكس»، لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس واين لوردان، وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 1.26.93 دقيقة، وبفارق طول عن «زوولوجي» لـ«قطر ريسنج»، بقيادة الفارس أوشين ميرفي، وإشراف المدرب جيمس فيرجسون. وحل ثالثاً «ستريتس أوف جولد»، بقيادة الفارس تشارلز بيشوب، وإشراف المدربة إيف جونسون هوتون.

الشوط الرابع

ظفر «بيلدريفير» بلقب الشوط الرابع «هاردويك ستيكس»، لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد، وإشراف المدربين وليام موير وكريس جراسيك، مسجلاً زمناً قدره 2.29.60 دقيقة.

وبفارق طول و ربع الطول عن «ويست ويند بلوز» لعبدالله المنصوري، بقيادة الفارس جيمي سبنسر، وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، وجاء في المركز الثالث «شنجنج أوف ذا جارد»، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

الشوط الخامس

حقق «سانت لورانس» لقب الشوط الخامس «ووكينغهام ستيكس»، لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارسة هولي دويل، وإشراف المدرب آرتشي واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.12.55 دقيقة، وبفارق طول عن «أبولو ون»، بقيادة الفارس ريتشارد كينجسكوت، وإشراف المدربين بيتر شارالمبوس وجيمس كلاتربوك، وحل ثالثاً «خوان ليس بينس»، بقيادة الفارس أليستير رولينسون، وإشراف المدرب مايكل آبلبي.

الشوط السادس

اقتنص «بوردت رود» لقب الشوط السادس «غولدن غيتس ستيكس»، لمسافة 2000 مت، بقيادة الفارس نيل كالان، وإشراف المدرب مايكل بيل، مسجلاً زمناً قدره 2.05.64 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «ليون أوف وور» لـ«قطر ريسنج»، بقيادة الفارس أوشين ميرفي، وإشراف المدرب شارلي جونستون، وجاء في المركز الثالث «لوكال داينستي» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط السابع

ظفر «دون رايسنج» بلقب الشوط السابع والختامي «كوين الكسندرا ستيكس»، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 4.53.66 دقائق، وبفارق نصف طول عن «ذا جراند فيسير»، بقيادة الفارس ريتشارد كينجسكوت، وإشراف المدرب ايان ويليامز، وحل ثالثاً و«رن فور أوسكار»، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب تشارلز بيرنز.

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