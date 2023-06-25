«دي كحيلان» لمربط دبي يتوج بجائزة «الواهو 2022»

المصدر: دبي - البيان

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سجل مربط دبي للخيول العربية إنجازاً وطنياً عربياً وعالمياً، بانتزاعه لقب الأفضلية الخاصة بالإمارات من طرف المنظمة العالمية للجواد العربي «الواهو» التي اختارت المهر «دي كحيلان» ليتوج بجائزتها للعام 2022 كأفضل خيل من إنتاج الإمارات العضو بالمنظمة، حقق ألقاباً محلية ودولية، وهو ما يمنحه صفة الخيل الواعد في عالم الإنجاز والإنتاج المتوقعين بين الخيول العربية الأصيلة المتميزة بين خيول العالم.

المهر «دي كحيلان» من الفحل العالمي ثنائي البطولة العالمية بباريس وبالعديد من البطولات العالمية البطل المنتج رويال كالورز الذي يعتبر علامة عالمية في إنتاج الأبطال من الخيول المتميزة التي لا تزال تصول وتجول بإنجازاتها الجمالية في ميادين العالم. «دي كحيلان» من مواليد الفرس «دي عفاف» في العام 2017.

ويعد «دي كحيلان» من أبطال مهرجان الشارقة للجواد العربي في العام 2021 حيث أحرز اللقب الذهبي في بطولة الأمهار، ثم اللقب الذهبي في قطر ضمن مهرجان كتارا بين أجمل المهور العام الماضي.

إنجاز

وعبر المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي، وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي للمربط، عن سعادتهما بالإنجاز المتميز للمهر دي كحيلان العالمي بنيله جائزة الأفضلية من منظمة الواهو للعام 2022 بين العديد من المهور المتميزة من الإنتاج الوطني الواعد. واعتبرا أن الإنجاز مستحق للإمارات كمنتج قيادي لأجود الخيول العربية الأصيلة، ومستحق لمربط دبي كأفضل مربط منجز ومنتج في العالم منذ سنوات.

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