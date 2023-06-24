«طاهرة» تتوج بلقب «كورونيشن ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توجت «طاهرة» لآغا خان بلقب الشوط الرابع «كورونيشن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات، في رابع أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي الذي أقيم على مضمار «آسكوت» بإنجلترا، بقيادة الفارس كريس هايز، وإشراف المدرب ديرموت، مسجلة زمناً قدره 1.41.69 دقيقة وبفارق طول عن «ريماركي» بقيادة الفارس روب هورنبي وإشراف المدرب رالف بيكيت. وجاءت ثالثاً «ساوندز أوف هافين» بقيادة الفارس رونان ويلان وإشراف المدربة جيسيكا هارينجتون.

الشوط الأول

ظفرت «بورتا فورتونا» بلقب الشوط الأول «ألباني ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» المخصص للمهرات بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب دوناتشا آيدين اوبراين مسجلة زمناً قدره 1.13.97 دقيقة وبفارق طول عن «ماتريكا» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين اوبراين. وحلت في المركز الثالث «سوبرانو» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب جورج بووي.

الشوط الثاني

اقتنص «شاكيل» لقب الشوط الثاني «كومنولث كب» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس اوشين ميرفي وإشراف المدربة جولي كاماتشو مسجلاً زمناً قدره 1.13.15 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «ليتل بيج بيير» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، وجاءت ثالثاً «سوينغالونج» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بورك.

الشوط الثالث

حقق «أوكيتا سوشي» لقب الشوط الثالث «دوق أوف إدنبره ستيكس» لمسافة 2400 متر، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 2.30.49 دقيقة وبفارق رقبة عن «اتش ام اس برزدنت» بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب آلان كينج.

وحل في المركز الثالث «ليف يور دريم» لجودلفين بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

الشوط الخامس

ظفرت «كوبيس» لـ«جودمونت» بلقب الشوط الخامس «ساندرينغهام ستيكس» لمسافة 1600 متر المخصص للمهرات، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، مسجلة زمناً قدره 1.41.74 دقيقة وبفارق طول عن «بريج» بقيادة الفارس جايسون هارت وإشراف المدرب جون كوين.

وجاءت في المركز الثالث «بالاليكا» بقيادة الفارسة هايلي تيرنر وإشراف المدربة ريبيكا مينزيس.

الشوط السادس

اقتنص «كينج أوف ستيل» لقب الشوط السادس «كينغ إدوارد السابع ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس كيفن ستوت وإشراف المدرب روجر فاريان، مسجلاً زمناً قدره 2.35.30 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «كونتنيوس» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وحل ثالثا «أرتستك ستار» بقيادة الفارس روب هورنبي وإشراف المدرب رالف بيكيت.

الشوط السابع

حقق «ريزم إن هوفز» لقب الشوط السابع والختامي «بالاس أوف هوليرودهاوس ستيكس» لمسافة 1000 متر، بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آرتشي واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.00.35 دقيقة وبفارق رقبة عن «كردوس» بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب كليف كوكس. وجاء في المركز الثالث «كيكستدو» بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب جورج بووي.

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