خيول الإمارات في تحدي «إليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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يصل مهرجان «رويال آسكوت» إلى محطته الأخيرة اليوم، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الثالث الرئيس «الملكة إليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» وبمشاركة 16 خيلاً وأبرزها «السهيل» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«إماراتي أنا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب كيفن ريان.

شيشهام ستيكس

وستكون البداية مع الشوط الأول «شيشهام ستيكس» لمسافة 1400 متر «قوائم» وبمشاركة 17 خيلاً وأبرزها «جولدن مايند» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس أويسين أور وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، و«سيداتي سادتي» لأحمد الشيخ بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

جيرسي ستيكس

يشهد الشوط الثاني «جيرسي ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» مشاركة 15 خيلاً وأبرزها «مستيريس نايت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«انفجار» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان.

هاردويك ستيكس

يشارك في الشوط الرابع «هاردويك ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» 8 خيول وأبرزها «حكم» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، و«ويست ويند بلوز» لعبدالله المنصوري بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

ووكينغهام ستيكس

يشهد الشوط الخامس «ووكينغهام ستيكس» لمسافة 1200 متر مشاركة 28 خيلاً وأبرزها «خنجر» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، و«سمرقند» لحمد راشد بن غدير بقيادة الفارس آدم كيربي وإشراف المدرب ديفيد أوميرا.

غولدن غيتس

يشارك في الشوط السادس «غولدن غيتس ستيكس» لمسافة 2000 متر 15 خيلاً وأبرزها «لوكال داينستي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«ليبرتي لين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بورك، و«لافي» للشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

كوين الكسندرا

يشهد الشوط السابع والختامي «كوين الكسندرا ستيكس» مشاركة 10 خيول وأبرزها «ستراتم» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب ويلي مولينز، و«دون رايسنج» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين، و«رن فور أوسكار» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب تشارلز بيرنز.

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