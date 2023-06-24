شارلي آبلبي: «السهيل» جاهز للتحدي

المصدر: (متابعة - البيان)

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أكد المدرب شارلي آبلبي جاهزية «السهيل» لخوض غمار سباق (الملكة إليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس) اليوم. وقال: «قدم السهيل أداء جديراً بالتقدير في القوز سبرنت في مشاركته الأخيرة، ويتجه إلى هذا السباق بكل حيوية، ومسافة ستة فيرلونغ في آسكوت والوتيرة الجيدة ستلائمه، وهو جواد يجيد الانتقال خلال السباق، ونأمل أن يسعفه ذلك بالدخول في أجواء المنافسة بالسباق في التوقيت الصحيح».

كما تحدث شارلي آبلبي عن مشاركة (مسترياس نايت) في شوط ( جيرسي ستيكس) قائلاً: «نشعر بارتياح كبير من حال مسترياس نايت، والذي يفترض أن تناسبه مسافة الستة فيرلونغ على مسار تصاعدي في اسكوت، ويتجه إلى السباق وهو في جاهزية تامة، على الرغم من أن حمله 5 أرطال سيجعل المهمة عسيرة عليه».

وعن مشاركة (لوكال ديناستي) في شوط (غولدن غيتس) قال شارلي آبلبي: «سيكون لوكال ديناستي أكثر راحة للركض على أرضية جافة بعد أن ركض على أرضية لينة للغاية في شيستر، والبوابة 16 تثير بعض التعقيدات، ولكن يفترض أن يكون منافساً على اللقب».

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