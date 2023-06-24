«مطرية» لجودلفين تطمح للتألق في «شيكاغو ستيكس»

المصدر: متابعة - البيان

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تشارك «مطرية» لجودلفين في سباق «شيكاغو ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» الذي سيقام على مضمار «ايليس بارك» بالولايات المتحدة الأمريكية .

مهرة الأربع سنوات التي يدربها براد كوكس سجلت فوزها الثاني بالفئة الأولى بسباق «ديربي سيتي ديستاف» في أمسية «ديربي كنتاكي» بمضمار «شيرشل داونز» مايو الماضي حينما أظهرت قدرات تحملية قوية كانت كافية للتغلب على نجمي السرعة «ويكيد هالو» و«غودنايت اوليف».

كما حققت «مطرية» الفوز على المستوى الأعلى بعرض رائع في «اكورن ستيكس» بمضمار «بيلمونت بارك» الموسم الماضي، وبالتالي تضيف اللقب إلى فوزها السابق في «ايت بيلس ستيكس» «الفئة الثانية» و«بومونت ستيكس» «الفئة الثالثة».

عرض جيد

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة: (ظل براد مرتاحاً للغاية من حالة «مطرية»منذ فوزها بالفئة الأولى في«ديربي سيتي ديستاف»، وأدت تمريناً سريعاً جيداً في نهاية الأسبوع الماضي في «شيرشل داونز»).

وأضاف : (نتوقع أن تقدم عرضاً جيداً للغاية وتضيف فوزاً آخر إلى رصيدها من خلال هذا السباق التحضيري لسباق «بالرينا» «الفئة الأولى » في «ساراتوغا») .

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