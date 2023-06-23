«كورج مون أمي» بطل «جولد كب» في ثالث أيام «رويال آسكوت»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «كورج مون أمي» بلقب الشوط الرابع الرئيس «جولد كب» لمسافة 4000 متر «الفئة الأولى»، في ثالث أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي الذي أقيم على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا أمس، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

وظفر «فاليانت فورس» بلقب الشوط الأول «نورفولك ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب أدريان موراي، فيما أهدى «ديزرت هيرو» الفوز الأول للملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا في تاريخ المهرجان، باقتناصه لقب الشوط الثاني «كينغ جورج الخامس ستيكس» لمسافة 2400 متر بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

ريبلزديل ستيكس

كما خطفت «وارم هارت» لقب الشوط الثالث «ريبلزديل ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، بينما حقق «دوكلاندز» لقب الشوط الخامس «بريتانيا ستيكس» لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارسة هايلي تيرنر وإشراف المدرب هاري يوستاس، فيما ظفر «وايبرو» بلقب الشوط السادس «هامبتون كورت ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب إد ووك، بينما حقق «ويج هنتر» لقب الشوط السابع الختامي «باكينغهام بالاس ستيكس» لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

ومن جانب آخر، تتجه الأنظار في رابع أيام المهرجان اليوم نحو الشوط الرابع «كورونيشن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 7 مهرات، إذ سوف يكون الصراع على أشده بين بطلة سباق الـ«1000 جينيز الإيرلندي» «طاهرة» لآغا خان بقيادة الفارس كريس هايز، وإشراف المدرب ديرموت ويلد، والوصيفة «مديتيت»، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

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