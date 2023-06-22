صراع المهرات على لقب «كورونيشن ستيكس» في رابع أيام «رويال آسكوت»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تتجه الأنظار في رابع أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي نحو الشوط الرابع «كورونيشن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 7 مهرات، إذ سوف يكون الصراع على أشده بين بطلة سباق الـ«1000 جينيز الإيرلندي» «طاهرة» لآغا خان بقيادة الفارس كريس هايز، وإشراف المدرب ديرموت ويلد، والوصيفة «مديتيت»، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

ألباني ستيكس

وستكون الانطلاقة مع الشوط الأول «ألباني ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» بمشاركة 18 مهرة، أبرزهن «جبارة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «بريتي كريستال» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، «دان شارجر» لسيف محمد الكتبي وإيلين بورك، «جشنج جولد» لسالم راشد بن غدير، فيما يشهد الشوط الثاني «كومنولث كب» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» مشاركة 13 خيلاً أبرزها «مسشيف ماجيك» و«نوبل ستايل» لجودلفين، «مربان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «سوينغالونج» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، «كوين مي» لجابر عبد الله.

دوق أوف إدنبره

يشارك في الشوط الثالث «دوق أوف إدنبره ستيكس» لمسافة 2400 متر 19 خيلاً، أبرزها رباعي فريق جودلفين وهم «النفير»، «غلوبال هيت»، «وايت وولف»، و«ليف يور دريم»، بالإضافة إلى «ايمريك» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بينما يشهد الشوط الخامس «ساندرينغهام ستيكس» لمسافة 1600 متر، مشاركة 30 مهرة، أبرزهن «دريم أوف لاف» و«بريدستون» لجودلفين، «سيل سابيلا» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، «أوركيد بلوم» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، «يونجست» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

كينغ إدوارد

يشارك في الشوط السادس «كينغ إدوارد السابع ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» 6 خيول أبرزها «دبي مايل» لأحمد الشيخ، فيما يشهد الشوط السابع والختامي «بالاس أوف هوليرودهاوس ستيكس» لمسافة 1000 متر، مشاركة 28 خيلاً، أبرزها «طاولة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «كليربوينت» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، «هاري براون» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم.

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