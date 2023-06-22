«مستهدف» لـ«شادويل» بطل «برينس أوف ويلز ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «مستهدف» لـ«شادويل» بطلاً للشوط الرابع «برينس أوف ويلز ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، في ثاني أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي الذي أقيم على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا يوم أمس، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، مسجلاً زمناً قدره 2.05.95 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «لوكسمبورج» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين. وجاء في المركز الثالث «اديار» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وتسلمت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم جائزة الفوز، من الملكة كاميلا قرينة الملك تشارلز الثالث، بحضور الشيخ مكتوم بن ماجد بن عبيد آل مكتوم.

وأشادت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم بالأداء الكبير الذي قدمه «مستهدف» خلال الشوط، إذ أظهر إمكانيته خلال السباق خاصة أنه ينتمي لنسل الفحل الأسطوري «فرانكل».

وأضافت: في البداية كان الهدف الأساسي لقب «لونجين دبي شيماء كلاسيك» خلال أمسية كأس دبي العالمي شهر مارس الماضي، خاصة عقب الأداء المميز الذي قدمه البطل في شوط «كأس نيوم تيرف» بأمسية «كأس السعودية» ولكن البطل الياباني «إكوينوكس» حسم السباق لصالحه. وبدوره، أشاد المدرب جون جوسدن بأداء «مستهدف»، مستبعداً مشاركة البطل في سباق «كورال إكليبس» ومن المرجح أن يشارك في «جودمونت إنترناشونال ستيكس».

الأشواط

وفي باقي أشواط الأمسية، ظفرت «كريمسون أدفوكيت» بلقب الشوط الأول «كوين ماري ستيكس»، لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس جون فيلاسكيز وإشراف المدرب جورج ويفر، فيما اقتنصت «فيلانوفا كوين» لقب الشوط الثاني «كنسينغتون بالاس» لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس كولين كين وإشراف المدربة جيسيكا هارينجتون.

كما حققت «روغ ميلينيوم» لقب الشوط الثالث «دوق أوف كامبريدج ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب توم كلوفر.

رويال هنت

وظفر «جيمي هندريكس» بلقب الشوط الخامس «رويال هنت كب» لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب رالف بيكيت، بينما حقق «جريجوري» لقب الشوط السادس «كوينز فاز» لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون و ثادي جوسدن، فيما اقتنص «بيغ إيفس» لقب الشوط السابع «وندسور كاسل ستيكس» لمسافة 1000 متر «قوائم»، بقيادة الفارس جايسون هارت وإشراف المدرب مايكل آبلبي.

اليوم الثالث

ومن جانب آخر، تتواصل اليوم سباقات المهرجان، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع «جولد كب» لمسافة 4000 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 14 خيلاً أبرزها «يبير» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «كولتران» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينج، «إلدار إلدروف» لـ«كيه اتش كيه للسباقات» بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب روجر فاريان، «كورج مون أمي» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «إميلي ديكنسون» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

نورفولك ستيكس

وستكون البداية مع الشوط الأول «نورفولك ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية» بمشاركة 16 خيلاً أبرزها «آليت ستاتس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بورك، «هلا إماراتي» لأحمد الشيخ بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدربة أليس هاينز، فيما يشهد الشوط الثاني «كينغ جورج الخامس ستيكس» لمسافة 2400 متر مشاركة 19 خيلاً أبرزها «تاغاباوا» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

ريبلزديل ستيكس

تشارك في الشوط الثالث «ريبلزديل ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» 19 مهرة أبرزها «العاصفة» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «فيراري كوين» لجابر عبد الله بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي جونستون.

بريتانيا ستيكس

يشهد الشوط الخامس «بريتانيا ستيكس» لمسافة 1600 متر مشاركة 30 خيلاً أبرزها «وان نيشن» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «هايبانك» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «آربن سبرول» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب شارلي جونستون، «ناكسوس» لـ «إسطبلات الأصايل» بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب جورج بووي، «ستارنبرج» لمحمد سعيد الشحي بقيادة الفارس أليك فويخانسكي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، «مستجاب» لخليفة بن دسمال.

هامبتون كورت

يشارك في الشوط السادس «هامبتون كورت ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» 16 خيلاً أبرزها «بولد اكت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما يمثل شعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم في هذا الشوط 3 خيول وهم «أكسو بلانيت» بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب روجر فاريان، «بولستر» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، «كابتن وينترز» بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب كيفن ريان، فيما سيشارك «انفورغوتن» لجودلفين في الشوط السابع الختامي «باكينغهام بالاس ستيكس» لمسافة 1400 متر.

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