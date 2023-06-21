ثنائية إماراتية في افتتاح مهرجان «رويال آسكوت»

المصدر: متابعة: خالد المهيري

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حققت خيول الإمارات ثنائية في افتتاح مهرجان «رويال آسكوت» الملكي الذي أقيم على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا يوم أمس، إذ جاءت الانتصارات عبر «تربل تايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم الذي توج بلقب الشوط الأول «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، وبقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب كيفن ريان، فيما أضاف «رويال شامبيون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم أيضاً الانتصار الثاني بتحقيقه لقب الشوط السادس «وولفرتون ستيكس» لمسافة 2000 متر «قوائم» وبقيادة الفارس جاك ميتشل وإشراف المدرب روجر فاريان.

رقم قياسي

وشهدت الأمسية، تحطيم المدرب المخضرم آيدين أوبراين الرقم القياسي لأكثر المدربين فوزاً في المهرجان الملكي، إذ وصل للانتصار الـ83 فوزاً، عبر «ريفير تيبر» بطل الشوط الثاني «كوفنتري ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس ريان مور، فيما أضاف بطل الـ«2000 جينيز الإيرلندي» «بادينغتون» الانتصار الثاني للمدرب عبر اقتناصه لقب الشوط الرابع «سانت جيمس بالاس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» وبقيادة الفارس ريان مور أيضاً.

باقي الأشواط

كما اقتنص «برادسيل» لـ«فيكتورياس» لقب الشوط الثالث «كينجز ستاند ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الأولى» وبقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آرتشي واتسون، فيما حقق «أ هورس ويذ نو نيم» لقب الشوط الخامس «آسكوت ستيكس» لمسافة 4000 متر، وبقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب نيكي هندرسون، بينما ظفر «فوبن» بلقب الشوط السابع الختامي «كوبر هورس ستيكس» لمسافة 2800 متر وبقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ويلي مولينز.

اليوم الثاني

وتتواصل الإثارة والقوة في ثاني أيام المهرجان، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع «برينس أوف ويلز ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» وبمشاركة 6 خيول، وأبرزها «اديار» لجودلفين، وبقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«مستهدف» لـ«شادويل»، وبقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

كوين ماري

وستكون ضربة البداية مع الشوط الأول «كوين ماري ستيكس»، لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية»، وبمشاركة 28 مهرة، وأبرزهن «بيوتفل دايموند» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، و«ليدي بينك روز» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، و«أونيغيري» لأحمد بن طوق وشركائه، فيما يشهد الشوط الثاني «كنسينغتون بالاس» لمسافة 1600 متر، مشاركة 20 مهرة وأبرزهن «مقدمة» لـ«شادويل»، و«طرب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«جولدن سبايس» لعبدالله المنصوري.

دوق أوف كامبريدج

تشارك في الشوط الثالث «دوق أوف كامبريدج ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» 10 مهرات وأفراس، وأبرزهن «جامبلي»، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين، و«بروسبريس فويج» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب رالف بيكيت، و«جراند دام»، بقيادة الفارس جيمي سبنسر، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

رويال هنت

يشارك في الشوط الخامس «رويال هنت كب» لمسافة 1600 متر، 30 خيلاً، وأبرزها «غالي» و«لايت آند دارك» لجودلفين، «ونيس» لـ«شادويل»، بينما سيشهد الشوط السادس «كوينز فاز» لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية» مشاركة 14 خيلاً، وأبرزها «شيس بيس» لجودلفين، و«ثنك فيرست» و«ندوة» لسلطان علي.

ويشارك في الشوط السابع «وندسور كاسل ستيكس» لمسافة 1000 متر «قوائم»، 26 خيلاً وأبرزها «بومباي بازار» لحسين العباس لوتاه، و«هلا إماراتي» لأحمد الشيخ، و«أكشن بوينت» لحمد راشد بن غدير.

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