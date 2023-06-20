«وهيبة» تحلق بكأس الوثبة السابع في فرنسا

المصدر: عواصم - البيان

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حلقت المهرة «وهيبة» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بلقب كأس الوثبة ـ بري سباهيس السابع، وحصد المهر «شوف ستار» لمهدي بن مسعود نسخة كأس الوثبة بري فرناند فلوتيه بمضمار مونتبان في العاصمة الفرنسية باريس، فيما نال المهر «ليندالس أناكين» العائد إلى ليندال ريسنج لقب كأس الوثبة ستاليونز جائزة بوركا، بمضمار سلوسفيش في العاصمة البولندية وارسو، والتي أقيمت، أول من أمس، تحت مظلة النسخة الـ 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتنافس 12 خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط على لقب كأس الوثبة ـ بري سباهيس السابع لمسافة 2250 متراً البالغ جائزته 12 ألف يورو، على مضمار مونتبان الفرنسي، ولمع بريق المهرة «وهيبة» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، التي تفوقت، وسجلت البطلة المنحدرة من نسل «مهاب» زمناً وقدره 2:34:20 دقيقة.

تألق

وعلى المضمار نفسه خطف المهر «شوف ذا ستار» لمهدي بن مسعود، بإشراف اوليفر تريجوديت، وقيادة انزو كورالو، الأضواء في الشوط الثاني لمسافة 2250 متراً، على لقب كأس الوثبة ستاليونز ـ بري فرناند فلوتيه البالغ جائزته 12 ألف يورو، بمشاركة 11 خيلاً.

على صعيد آخر، حصد المهر «ليندالس أناكين» العائد إلى ليندال ريسنج، بإشراف سي باولاك، وقيادة كي مازور، جائزة بوركا لمسافة 1800 متر، البالغة جائزته المالية 14.875 زلوتي (5.000 يورو).

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