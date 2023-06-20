نخبة خيول الإمارات في «رويال آسكوت» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ينطلق اليوم على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا، مهرجان «رويال آسكوت الملكي»، والذي يستمر حتى يوم السبت المقبل، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية.

وستكون البداية مع الشوط الأول «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 12 خيلاً، أبرزها «مودرن جيمز» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «نيتف تريل» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «متسابق» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب تشارلز هيلز، «تربل تايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب كيفن ريان.

وقال المدرب شارلي آبلبي: عاد «مودرن جيمز» من سباق «لوكينج ستيكس» في حالة طيبة ومضت تحضيراته بشكل جيد، كان من الرائع الفوز بسباق من الفئة الأولى في المملكة المتحدة، ويجب أن يكون المرشح الأبرز للفوز بالسباق شريطة عدم هطول أمطار غزيرة.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني «كوفنتري ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية»، 22 خيلاً، أبرزها «ريفير تيبر» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، «أسدنا» للشيخ عبدالله المالك الصباح بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب جورج بووي، «جيف مي ذا بيت بويز» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربة جيسيكا هارينجتون.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «كينجز ستاند ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الأولى»، مشاركة 19 خيلاً، أبرزها «هايفيلد برينسيس» بقيادة الفارس جايسون هارت وإشراف المدرب جون كوين، «كولانجاتا» بقيادة الفارس جيمس ماكدونالد وإشراف المدربين سيارون ماهر وديفيد يوستاس،«ماناكان» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون ريان.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع «سانت جيمس بالاس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»،9 خيول، أبرزها «مستبشر» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، بطل الـ«2000 جينيز الإنجليزي» «كالدين» لـ«جودمونت» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب أندرو بالدينج، بطل الـ«2000 جينيز الإيرلندي» «بادينغتون» بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس «آسكوت ستيكس» لمسافة 4000 متر، مشاركة 20 خيلاً، أبرزها «برنج اون ذا نايت» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ويلي مولينز، «أ هورس ويذ نو نيم» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب نيكي هندرسون، «لو أوف ذا سي» بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب ايان ويليامز.

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس «وولفرتون ستيكس» لمسافة 2000 متر «قوائم»، 16 خيلاً، أبرزها «كنج أوف كونكويست» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «هايلاند افينيو» لجودلفين أيضا بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «رويال شامبيون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس جاك ميتشل وإشراف المدرب روجر فاريان، «سولد ستون» لسعيد سهيل بقيادة الفارس ريتشارد كينجسكوت وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع الختامي «كوبر هورس ستيكس» لمسافة 2800 متر، مشاركة 16 خيلاً، أبرزها «رولينغ دايناستي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «قاسي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، «بوستيلو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب روجر فاريان.

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