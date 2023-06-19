نجوم سباقات دبي تستعد للتألق في رويال آسكوت

المصدر: دبي - البيان

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النجوم الساطعة في مضمار ميدان وكأس دبي العالمي من أمثال «موج»، و«الدسم»، و«سبجيكتيفيست» و«بروم» ستكون في مقدمة مجموعة من الخيول الفائزة في دبي والمشاركة في مهرجان رويال آسكوت الذي ينطلق يوم الثلاثاء 20 يونيو.

هذه التظاهرة الخيلية التي تقام بحضرة أفراد العائلة الملكية البريطانية بمضمار آسكوت تستمر حتى السبت 24 يونيو، وتضم ثمانية سباقات من الفئة الأولى، وستكون الخيول المشاركة في سباقات دبي ممثلة فيها.

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل: «تسعدنا رؤية هذا العدد الكبير من نجوم دبي يتسابقون في مهرجان رويال آسكوت في هذا الأسبوع المهم للرياضة، ووجود ممثلين لنا على مدار الأيام الخمسة للمهرجان، وخاصة على مستوى الفئة الأولى، يؤكد قوة مستوى سباقاتنا المحلية والفوائد التي تجنيها الخيول من قضاء فترة الشتاء في دبي».

سباقات الثلاثاء

برنامج السباقات يوم الثلاثاء يضم ثلاثة سباقات من الفئة الأولى، فيتواجه «اكويلاترال» و«هابي رومانس» في السباق الثاني منها ألا وهو سباق كنغز ستاند ستيكس فئة 1؛ فيخوض «اكويلاترال» الفائز ثلاث مرات في مضمار ميدان هذه المشاركة بشعار المالكة فيتري هاي وإشراف المدرب شارلي هيلز الذي قال: «حل بالمركز الثاني خلف «بطاش» في كنغز ستاند قبل ثلاث سنوات، وشغل المركز الخامس بالسباق قبل 12 شهراً، وما زال لديه المزيد الذي يمكن أن يقدمه».

السباق الأطول في برنامج يوم الثلاثاء على مسافة 3200 متر آسكوت ستيكس سيتقابل فيه كل من «لو أوف ذا سي» بإشراف المدرب إيان وليامس، و«ايست ايشيا» اللذين شاركا في سباقات مضمار ميدان في سنتي 2023 و2022 على التوالي، وفي وقت لاحق يتطلع «كنغ أوف كونكويست»، الذي حل ثانياً في سباق في مضمار ميدان في سنة 2022 إلى رفع سلسلة الانتصارات التي حققها إلى خمسة لدى مشاركته في سباق ولفرتون ستيكس ليستد بإشراف شارلي أبلبي وفي السباق نفسه سيواجه رفيقه في الاسطبل «هايلاند افينيو» الذي شارك في سباقات مضمار ميدان هذا العام، علاوة على «سيرتن لاد» بإشراف جاك شانون الذي سبق له الفوز في دبي في سنة 2020.

سباقات الأربعاء

برنامج سباقات يوم الأربعاء سيشهد عودة وصيفة كيب فيردي «وايت مونلايت» المسجلة للمشاركة في دوق أوف كامبردج ستيكس فئة 2 وكذلك في كنغستون بالاس فيليز هانديكاب بإشراف المدرب سعيد بن سرور، فيما يشهد السباق الرئيس لليوم برنس أوف ويلز ستيكس فئة 1 مشاركة «مستهدف» بإشراف جون وثيدي غوسدن، وحل «مستهدف» في آخر مشاركة في المركز الرابع في لونجين دبي شيماء كلاسيك فئة 1، وتضم قائمة منافسيه «دبي اونر» الفائز مرتين على المستوى الأعلى في أستراليا منذ حلوله في المركز العاشر في شيماء كلاسيك 2022.

سباقات الخميس

السباق الأهم في الأسبوع سباق غولد كب على مسافة 4000 متر يوم الخميس إذ يشهد مواجهة مثيرة بين الفائز في دبي غولد كب فئة 2 في سنة 2021 «سبجيكتيفيست» الذي يتدرب بإشراف شارلي جونستون، وبروم الفائز في السباق ذاته قبل ثلاثة أشهر.

وقال جونستون في نبرة من الثقة عن سبجيكتيفيست الفائز في هذا السباق عقب فوزه في دبي في سنة 2021 «من دون الاستهانة بالآخر، لا أكترث بالمنافسين»، وأضاف: «أعلم أن «سبجيكتيفيست» بإمكانه أن يتغلب عليهم جميعاً حينما يكون في أفضل مستوى من الجهوزية».

كما تضم القائمة «يبير» صاحب المركز الثاني في لونجين دبي شيماء كلاسيك 2022 والذي ينافس في هذه المسافة أول مرة، وربما يشرك المدرب المزيد من الخيول المشاركة في ميدان في سباقات أخرى من اليوم في ظل تسجيل مشاركة «وان نيشن» و«هايبانك» في بريطانيا ستيكس لخيول ثلاث السنوات على مسافة الميل.

«موج» حاملة لواء المشاركين في دبي، حيث أثبتت ميزة قضاء الشتاء في دولة الإمارات حينما أردفت فوزها في ميدان بفوز عاصف بسباق 1000 غينيز فئة 1 في مضمار نيوماركت في مايو وبإشراف سعيد بن سرور الفائز 38 مرة في مهرجان رويال آسكوت، والذي يأمل مواصلة سلسلة انتصاراتها.

وقال: «نتطلع بشغف إلى مهرجان رويال آسكوت، ويبدو أن السباق سيكون رفيعاً في ظل مشاركة الفائزة في 1000 غينيز الإيرلندي «طاهرة» ومجموعة أخرى من المهرات الرائعات»، كما سجل ابن سرور الفائز مرتين في مضمار ميدان «غلوبال هيت» في سباق دوق أوف أندنبره ستيكس، وأضاف: «أشعر بارتياح بالغ لحالتها الراهنة» الفوز الأول الذي حققته «موج» في ميدان كان على حساب «دريم أوف لاف» بإشراف أبلبي والمسجلة للمشاركة في ساندرنغهام ستيكس على مسافة الميل.

سباقات الجمعة

سباق الفئة الأولى الآخر يوم الجمعة سباق كومونويلث كب (1200 متر) لخيول ثلاث السنوات، وسيشهد مشاركة الفائز ثلاث مرات في مضمار ميدان «الدسم» بإشراف جورج باوي الذي كان واقعياً في شأن حظوظ الجواد، فقال: «تناسبه تماماً السباقات في دبي والأرضيات السريعة، ويحتاج لوتيرة سريعة لتقديم أفضل ما لديه من مستوى في آسكوت بالتأكيد، ولأجل ذلك لم يركض في هايدوك، ولكني في غاية الارتياح لمستواه الحالي».

سباقات السبت

قبل نحو 12 شهراً، فاز خريج سباقات دبي «نافال كراون» في سباق كوين اليزابيث 2 جوبيلي ستكيس (سابقاً بلاتنيوم جوبيلي)، فيما يسعى السهيل صاحب المركز الثالث في سباق القوز سبرينت إلى مضاهاة ذلك الفوز هذا العام. ويتوقع أن يجد نفسه في منافسة مع العداء الأسترالي ذا استرولوجيست وصيف القوز سبرينت، بجانب الزائرين لدبي الموسم الماضي إماراتي أنا وخادم، وكواتشيلو الفائز في مضمار ميدان في سنة 2023.

سباق هاردويك ستيكس للفئة الثانية يوم السبت ظل دائماً سباقاً من الطراز الرفيع، ويشهد هذه المرة مواجهة حامية بين «حُكُم» الفائز بلقب دبي سيتي أوف غولد في سنة 2022 و«أردكان» صاحب المركز الرابع في دبي غولد كب هذا العام، كما تضم قائمة المدرب أبلبي «ريبيلز رومانس» بطل داربي الإمارات للفئة الثانية قبل نيله شرف بريدرز كب تيرف في سنة 2022.

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