31 خيلاً تتنافس على كأسي الوثبة بفرنسا وبولندا

المصدر: مونتبان - وارسو - البيان

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يحتضن مضمار مونتبان في العاصمة الفرنسية باريس، ومضمار سلوسفيش في العاصمة البولندية وارسو، عصر اليوم، فعاليات 3 سباقات لكأس الوثبة ستاليونز، تتنافس فيها 31 خيلاً عربية أصيلة، تحت مظلة النسخة الخامسة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. ويأتي تنظيم السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق لدولة الإمارات.

سباقات

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وتتنافس 12 خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، على لقب كأس الوثبة ـ بري سباهيس السابع لمسافة 2250 متراً البالغ جائزته 12 ألف يورو، على مضمار مونتبان الفرنسي، وتتصدر الترشيحات المهرة «وهيبة» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي.

ترشيحات

ويتصدر المهر «شوف ذا ستار» لمهدي بن مسعود، بإشراف اوليفر تريجوديت، وقيادة انزو كورالو، ترشيحات الشوط الثاني لمسافة 2250 متراً، على لقب كأس الوثبة ستاليونز ـ بري فرناند فلوتيه البالغ جائزته 12 ألف يورو.

ويجتذب سباق كأس الوثبة ستاليونز، جائزة بوركا لمسافة 1800 متر، البالغة جائزته المالية (5000 يورو)، 8 خيول في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على مضمار سلوسفيش العشبي، أبرزها «كريم» للمالك والمدرب الإماراتي خليفة مطر النيادي، وقيادة كي كرزابوسكي.

وينافس على اللقب المهر «شقران» لمحمد سعيد آل شافي، بإشراف ام كاسبرزيك، وقيادة ام سرنيس، و«كاليس دور كارير» لأنور سالم المهري، بإشراف سي فراسيل، وقيادة أي ريزنكوف، والمهرة «سلطانة النواميس» لمحمد عامر العجمي، بإشراف سي فراسيل، وقيادة أي تورجيف.

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