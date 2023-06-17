6 سباقات في مضمار الشارقة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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يدشن نادي الشارقة للفروسية والسباق موسم سباقات الخيل على أرض ميدان الشارقة لونجين، 29 أكتوبر المقبل، ويشهد المضمار 6 سباقات بموسم 2023 - 2024، حيث يقام السباق الثاني 26 نوفمبر، والثالث 17 ديسمبر والرابع 24 من الشهر ذاته ، والخامس 7 يناير المقبل، والسادس يوم 10 مارس 2024.

الجدير بالذكر أن موسم السباقات في الدولة يشتمل على 61 سباقاً تحتضنها ميادين السباقات الخمسة بالدولة.

وأكد سلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق جهوزية واستعداد النادي للموسم الجديد، لاحتضان بطولات الفروسية المحلية والخارجية والتي تصل بمجموعها لأكثر من 26 بطولة ممثلة في السباقات، ومهرجانات عروض الجمال، بالإضافة لتنظيم بطولات خاصة لكل من ملاك ومدربي وفرسان السباق، والعديد من الأنشطة والفعاليات الخاصة برياضة الفروسية المحلية والدولية.

وأشاد اليحيائي بمتابعة واهتمام الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لفروسية والسباق للاستعدادات من أجل إنجاح موسم السباقات والفعاليات.

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