سعيد المهيري: طموحي اللقب العالمي الرابع

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد الفارس سعيد سالم عتيق المهيري، أنه يتطلع إلى تحقيق اللقب العالمي الرابع في مشواره بسباقات القدرة والتحمل بعد أن نال شرف الفوز بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين 3 مرات، وأضاف المهيري لـ«البيان»، أن أبرز الاستحقاقات الخارجية المقبلة التي تنتظره بطولة العالم للخيول الصغيرة بعمر 8 سنوات المقرر إقامتها في أغسطس المقبل بجمهورية إستونيا، مشيراً إلى أن طموحه استكمال مشوار حصد الذهب والألقاب لفروسية الإمارات من بوابة مونديال إستونيا والتي ستكون دافعاً لمواصلة بذل الجهد لتحقيق طموحه الأعلى بحصد بطولة العالم للكبار في المستقبل التي سطر فيها فرسان الإمارات العديد من الإنجازات العالمية.

رؤية وإنجازات

وقال المهيري إن فرسان الإمارات يستلهمون الرؤية والإنجازات من «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بطل العالم في مونديال القدرة بالمملكة المتحدة 2012، ومن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بطل العالم في مونديال 2014 بنورماندي في فرنسا، مشيراً إلى أن دعم سموهما الكبير لفروسية الإمارات بصورة عامة ولفرسان الإمارات في رياضة القدرة والتحمل قاد إلى تحقيق العديد من الإنجازات والألقاب في سماء العالمية.

مونديال بوذيب

ولفت المهيري إلى أنه لن يشارك في بطولة العالم للشباب والناشئين التي تحتضنها فرنسا في الفترة المقبلة، بسبب تجاوز العمر المطلوب للمشاركة في المونديال، وأضاف أنه نال شرف المشاركة في بطولة العالم للقدرة للكبار التي احتضنتها الإمارات في العاصمة أبوظبي لمسافة 160 كلم في قرية بوذيب الدولية شهر فبراير الماضي، لكن لم يحالفه التوفيق في السباق رغم المستوى المميز الذي قدمه فرسان الإمارات حتى اللحظة الأخيرة من المنافسة، مؤكداً أنه سيواصل العمل والاجتهاد من أجل تحقيق لقب البطولة الأهم في السنوات المقبلة والتي ستكون خير تتويج لمسيرته في ميادين الفروسية بعد انتزاع العديد من الألقاب داخل الدولة وخارجها.

رقم قياسي

وذكر المهيري صاحب الرقم القياسي بتحقيق «هاتريك» في مونديال الشباب والناشئين، أنه يحرص على الموازنة بين الدراسة والرياضة، حيث يدرس تخصص الموارد البشرية في الجامعة ويسعى إلى التميز في مشواره التعليمي على غرار رياضة الفروسية التي حقق فيها العديد من الألقاب، موضحاً أن رياضة الآباء والأجداد تعتبر جزءاً مهماً في حياته سواء الفروسية أو الصيد بالصقور والتي تستحوذ على اهتمام كبير منه على خطى والده الذي يعشق هذه الرياضة التراثية، لا سيما أنها من الرياضات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتاريخ وثقافة مجتمع الإمارات الأصيل.

واختتم المهيري قائلاً إنه يحرص على نهل المعرفة والخبرات من الفرسان المخضرمين والمدربين من بينهم المدرب محمد السبوسي في إسطبلاتM7، الذي لا يذخر جهداً في عملية الإشراف والتدريب إلى جانب جميع أعضاء الطاقم في الإسطبل، متمنياً التوفيق لجميع فرسان الإمارات في الاستحقاقات المقبلة.

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