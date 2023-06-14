كأس الوثبة ستاليونز في ضيافة بلجيكا وإيطاليا وفرنسا اليوم

المصدر: عواصم - البيان

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ترعى النسخة الـ 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، اليوم، مجموعة من سباقات سلسلة كأس الوثبة ستاليونز في مملكة بلجيكا، وإيطاليا وفرنسا.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

ويستضيف مضمار والوني ـ غلين في مملكة بلجيكا، كأس الوثبة ستاليونز للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1500 متر، البالغ جائزته 5 ألف يورو، وتشارك فيه 9 خيول، سبق لها تحقيق العديد من الانتصارات، أبرزها «الزاركا»، بقيادة كو كليمانس و«دوراك بقيادة كريست ديهنز»، وكلاهما للمالك والمدرب الهولندي يوهان فرستربين.

وينافس على اللقب «بورسيني»، بقيادة الفارسة آن فان دي تروست، و«فريدا»، ، وكلاهما للمالك، والمدرب بيتر ديكرس، و«بايثا جوراس» لبانثي ستال بيك، بإشراف بيتر لانسلوت، وقيادة دينيس مورجا.

ويستضيف مضمار «تاجلياكوزو» الإيطالي سباقين لكأس الوثبة، الأول على لقب جائزة كأس الوثبة ستاليونز للخيول عمر ثلاث سنوات فقط ،لمسافة 1350 متراً، البالغ جائزته 6,050 يورو، ويتصدر الترشيحات «افيسو» بقيادة مانويل بوركو، و«ألدا» بقيادة اندريا فيلي، وكلاهما للمالك والمدرب ستيفانو ميتيني. ويستقطب السباق الثاني كأس الوثبة ستاليونز، للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1900 متر البالغ جائزته 6,050 يورو، 5 خيول، يتصدرها «أمور» بقيادة مانويل بوركو، و«ديزيزو» بقيادة اندريا فيلي، وكلاهما للمالكة كلوديا دي كابريلا.

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وينظم مضمار لانجون ليبورنيه الفرنسي كأس الوثبة ستاليونز ـ بري بارون جازكويه للأمهار والمهرات عمر ثلاث سنوات فقط، لمسافة 1800 متر، وتشارك فيه 12 خيلاً، تتنافس على الجائزة المالية البالغة 12 ألف يورو.

ويمثل خيول ياس لإدارة سباقات الخيل المهر «نبراس»، بإشراف دي ميرسون، وبقيادة أنطوان سوبياس، والمهرة «رنيم» بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة الفارسة لي ليبو.

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