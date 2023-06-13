غداً .. انطلاق كأس "الوثبة ستاليونز " للخيول العربية في بلجيكا وإيطاليا وفرنسا

المصدر: وام

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تنطلق غداً سباقات كأس "الوثبة ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة، في بلجيكا وإيطاليا وفرنسا، برعاية النسخة الـ 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لدعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

ويشهد مضمار "والوني غلين" في بلجيكا، كأس "الوثبة ستاليونز" للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1500 متر، البالغ جائزته 5 آلاف يورو، وتشارك فيه 9 خيول أبرزها "الزاركا" بقيادة كو كليمانس و"دوراك بقيادة كريست ديهنز"، وكلاهما للمالك والمدرب الهولندي يوهان فرستربين.

وينافس على اللقب "بورسيني" بقيادة الفارسة آن فان دي تروست، و"فريدا" بقيادة سي سانتا بيجلو، وكلاهما للمالك والمدرب بيتر ديكرس، و"بايثا جوراس" لبانثي ستال بيك، بإشراف بيتر لانسلوت، وقيادة دينيس مورجا.

وتتواصل الفعاليات في مضمار "تاجلياكوزو" الإيطالي، بإقامة سباقين لكأس الوثبة، الأول على لقب جائزة كأس "الوثبة ستاليونز" للخيول عمر ثلاث سنوات فقط لمسافة 1350 مترا، البالغ جائزته 6,050 يورو، ويبرز في الترشيحات "افيسو" بقيادة مانويل بوركو، و"ألدا" بقيادة اندريا فيلي وكلاهما للمالك والمدرب ستيفانو ميتيني.

وتشارك 5 خيول في السباق الثاني، للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1900 متر البالغ جائزته 6,050 يورو، يتصدرها "أمور" بقيادة مانويل بوركو، و"ديزيزو" بقيادة اندريا فيلي، وكلاهما للمالكة كلوديا دي كابريلا، وبإشراف ماسيميليانو ناردوزي.

ويستضيف مضمار "لانجون ليبورنيه" الفرنسي كأس "الوثبة ستاليونز " للأمهار والمهرات عمر ثلاث سنوات لمسافة 1800 متر، بمشاركة 12 خيلاً تتنافس على الجائزة المالية البالغة 12 ألف يورو.

ويمثل خيول ياس لإدارة سباقات الخيل المهر "نبراس" بإشراف دي ميرسون، وبقيادة أنطوان سوبياس، والمهرة "رنيم" بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة الفارسة لي ليبو، ومن أقوى المرشحات المهرة "أناشيد" للشقب ريسنج.

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