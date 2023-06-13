«العاصفة» لـ«شادويل» تخطف الأضواء في إنجلترا

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

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خطفت «العاصفة» لـ«شادويل» الأضواء في إنجلترا، عقب تتويجها بلقب «أجنس كايزر فيليز ستيكس» لمسافة 2000 متر «قوائم» الذي أقيم على مضمار «جودوود»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، مسجلة زمناً قدره 2.08.76 دقيقة وبفارق 6 أطوال ونصف الطول عن «إمبريس وو» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك.

وحلت في المركز الثالث «سومو سام» بقيادة الفارس كيفن ستوت وإشراف المدربين بول وأوليفر كول.

وأكد أنجس جولد مدير السباقات بـ «شادويل» أن الخيارات مفتوحة أمام البطلة الواعدة، منها المشاركة في سباق «الأوكس الإيرلندي».

وهذا هو الانتصار الثاني للبطلة التي بدأت مسيرتها الشهر الماضي، عندما حققت الفوز على مضمار «هايدوك».

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