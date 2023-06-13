ميرزا والمنصوري في «آسيوية المضمار»

المصدر: (دبي - البيان)

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يشارك يوسف ميرزا وأحمد المنصوري نجما منتخب الدراجات في البطولة الآسيوية للمضمار في ماليزيا، التي تنطلق غداً، واستعد اللاعبان للمنافسات ضمن معسكر في ماليزيا بإشراف المدرب شريف عبدالله.

ويشارك يوسف ميرزا في سباق الإقصاء وأحمد المنصوري في سباق سكراتش الخميس المقبل، ويخوض ميرزا سباق النقاط، يوم 17 الجاري كما يشارك اللاعبان باليوم التالي في سباق ماديسون الأولمبي، ويشهد سباق أومنيوم، 19 الجاري مشاركة أحمد المنصوري، والسباق مؤهل لبطولة العالم وأولمبياد «باريس 2024».

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