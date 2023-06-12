150 فارساً وفارسة في "الدوري الصيفي" لقفز الحواجز بأكاديمية بوذيب

المصدر: وام

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نظمت "أكاديمية بوذيب"، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، الدوري الصيفي لقفز الحواجز من 8 أشواط، على مدى يومي السبت والأحد، بإجمالي جوائز 65 ألف درهم.

وشهدت الفعالية مشاركة 150 فارساً وفارسة من الفئات العمرية المختلفة، لرفع أداء الفرسان المبتدئين، وتطوير مهاراتهم،

وأقيمت المنافسات على ارتفاعات وفئات مختلفة، للأطفال والمبتدئين، والخيول الصغيرة، بالإضافة لفئة المحترفين، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الصيفي الذي يتضمن 6 بطولات للحواجز.

وأسفرت النتائج عن فوز الفارسة نوادر عمر النابودة بالشوط الأول، والفارس حمزة المحمد بالشوط الثاني، والفارسة شام الأسد بالشوط الثالث، والفارس فيجن كونستانتيان بالشوط الرابع، والفارسة بود فيراندرا بالشوط الخامس، والفارسة لانا أبوزنت بالشوط السادس، والفارس ارحمة العواني بالشوط السابع، والفارس مفتاح الظاهري بالشوط الثامن.

وقال أحمد الجنيبي مدير البطولة إن الملتقى الصيفي المتكامل لقفز الحواجز بصالة سلطان الكبرى، بأكاديمية بوذيب يمثل رؤية شاملة لتطوير قدرات الفرسان وفق أفضل الممارسات، خاصة بعد توقف موسم قفز الحواجز في الدولة، وتخصيص جوائز مالية للفائزين لأول مرة على مستوى الفعاليات الصيفية، ما يؤكد استدامة البرامج التنافسية والتدريبية في أكاديمية بوذيب.

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