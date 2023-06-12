«كوديز ويش» لجودلفين يتألق في «ميتروبوليتان هانديكاب»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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واصل البطل المتميز «كوديز ويش» لجودلفين تألقه في السباقات الأمريكية، مسجلاً انتصاره الرابع على التوالي في سباقات الفئة الأولى، إذ اقتنص لقب «ميتروبوليتان هانديكاب» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» الذي أقيم على مضمار «بيلمونت بارك» بقيادة الفارس جونيور ألفارادو وإشراف المدرب بيل موت، مسجلاً زمناً قدره 1.34.36 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «زاندون» بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب تشاد براون.

وجاء في المركز الثالث «وايت أباريو» بقيادة الفارس تايلر جافاليوني وإشراف المدرب ريتشارد دوترو جونيور.

وكان البطل قد خطف الأنظار العام الماضي، بانتصاراته المدوية وكذلك علاقته الإنسانية مع كودي دورمان، المصاب بمتلازمة «وولف هيرشيرون»، والذي شاهد الجواد عندما كان صغيراً، وارتبط به وأصبحا صديقين، وتم تسمية الجواد البطل، تيمناً بصديقه.

وقال المدرب بيل موت: كانت لدي قناعة بأن «كوديز ويش» لديه إمكانية للتحول إلى جواد جيد قبل أن نشركه في أي سباق، واحتاج لسباقين قبل أن يسلك المسار الصحيح وتعليمه ما يكفي لاستغلال القدرات التي يدرك أنه يمتلكها.

وأضاف: إنه فوز يثلج الصدر لي، و للجماهير، أخبرني الكثيرون عن روعة هذه القصة إنها قصة رائعة، لكنها تتوافق مع حصان جيد.

وقال الفارس جونيور ألفارادو: انطلق «كوديز ويش» من البوابة بشكل جيد، وانحصر اهتمامي في الوصول للأسلوب الذي يمكنه من الركض، وعند الوصول إلى علامة 3 فيرلونغ، كنت أشعر بمدى قدرات الحصان، ووجدت ثغرة في الجهة الخارجية، حاولت الانتظار بعض الشيء ولكني وصلت إلى نقطة أخبرني عندها «كوديز ويش» أنه جاهز للتقدم، ولذلك لم أكن راغباً في الوقوف ضد رغبته، وتركته يتقدم وأثبت أنه كان الأفضل.

وأضاف: أحرص على مواصلة وتيرة انتصارات هذا الجواد، لا سيما مع القصة المرتبطة به، وهو حصان استثنائي حقاً ولا أريد التدخل في أسلوبه لتحقيق الفوز.

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