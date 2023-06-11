«بريتي مسشيفاس» تهدي جودلفين الانتصار الـ400 في سباقات الفئة الأولى

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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وصل فريق جودلفين إلى الانتصار الـ400 في سباقات الفئة الأولى، عقب تتويج «بريتي مسشيفاس» بلقب «أكورن ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات والأفراس، الذي أقيم على مضمار «بيلمونت بارك» في أمريكا، بقيادة الفارس تايلر جافاليوني وإشراف المدرب براندن والش، مسجلة زمناً قدره 1.43.33 دقيقة وبفارق رأس عن «دورث فيدر» بقيادة الفارس جون فيلاسكيز وإشراف المدرب جورج ويفر. وجاءت في المركز الثالث «أوكولت» بقيادة الفارس خوسيه أورتيز وإشراف المدرب تشاد براون.

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين الولايات المتحدة: الفارس تايلور أحسن قيادة «بريتي مسشيفاس» ووضعها في موقع ممتاز.

وكنت قلقاً بعض الشيء من حصول «منيز غولد» على صدارة دون مزاحمة حينما تبدأ «بريتي مسشيفاس» في التقدم، والتي تظهر دائماً إرادة للفوز، وأكدت أنها مهرة جيدة بالعودة من «كنتاكي أوكس» والفوز هنا وعلى مسافة أقصر أيضاً، وباعتقادي أن هذا يثبت أنها واحدة من أفضل مهرات الثلاث سنوات في البلاد، ونشعر بإثارة كبيرة لوجودها لدينا، ومتابعة مدى تطورها في الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف: هذا هو الفوز الثاني على التوالي لنا في «أكورن ستيكس» عقب فوز «مطرية»، وهو سباق في منتهى الأهمية لمهرات الثلاث سنوات.

وفي الأمسية ذاتها، تألق «سيسكاني» لجودلفين في أول مشاركة له في سباقات أمريكا الشمالية، باقتناصه لقب «بيلمونت جولد كب ستيكس» لمسافة 4000 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 3.25.50 دقائق وبفارق طولين عن «ذا جراي ويزرد» بقيادة الفارس جون فيلاسكيز وإشراف المدرب جراهام موشن، وحل ثالثاً «بريتش رويالتي» بقيادة الفارس كازوشي كيمورا وإشراف المدربة باربرا مينشال.

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