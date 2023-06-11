365 فارساً وفارسة في منافسات «الشارقة لقفز الحواجز»

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج الفارس علي الجهوري من إسطبلات الوثبة على صهوة جواده «التيكا» بطلاً لثاني المنافسات الصيفية التدريبية الثانية بنادي الشارقة للفروسية والسباق لقفز الحواجز التي نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، ويحتضن نادي الشارقة للفروسية والسباق خلال الموسم الصيفي تسع بطولات تدريبية أقيم منها بطولتان وتختتم البطولات في 16 سبتمبر المقبل.

وشهدت البطولة مشاركة كبيرة من أندية ومرابط وإسطبلات الفروسية وبمجموع 365 فارساً وفارسة من مختلف الفئات تنافسوا في الصالة المغطاة بالنادي. وشهد البطولة سلطان خليفة اليحيائي رئيس قسم قفز الحواجز في اتحاد الإمارات للفروسية ونائب رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي ومدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.

الفئة الوسطى

شهد الشوط الخامس والختامي للبطولة المخصص للفئة الوسطى وحواجز بارتفاع 120 سم مشاركة 53 فارساً وفارسة وحقق المركز الأول علي الجهوري من إسطبلات الوثبة على صهوة جواده «التيكا»، والثاني علي عزيزنيا من نادي الشارقة على صهوة جواده «كوانتينا».

والثالث عميد غريبي من نادي الشارقة على صهوة جواده «كاليمرا»، والرابع محمد الكربي من نادي الشارقة بصحبة جواده «كارلوس أف»، والخامس علي مفرج الكربي من نادي الشارقة على جواده «بون جوفي».

الأول والثاني

وفي الشوط الأول المخصص لفرسان مدرسة التدريب في النادي «فرسان نادي البوني»، وشهد مشاركة 31 فارساً وفارسة من الفرسان الأطفال بمدرسة التدريب أنهى 27 المسار من دون أخطاء.

وشارك في الشوط الثاني 111 فارساً وفارسة وهو شوط بجولة واحدة وبحواجز 60 سم نجح منهم 69.

ونجح 31 فارساً وفارسة بنجاح من أصل 67 مشاركاً في الشوط الثالث على حواجز 90 سم وفي مقدمتهم علي الجهوري، رغد الشحي، نورا الشامسي، سعيد الخاطري، بلال ناصر العنيس، نورا عباس.

وفي الشوط الرابع مع الزمن بجولة واحدة وعلى حواجز 100 – 110 سم وبمشاركة 82 فارساً وفارسة نجح منهم 30 من دون أخطاء ومنهم الشيخ خالد فيصل القاسمي، صبري بادنكجي، علي الجهوري، مادلين سكار، سوفاي وايل، عبدالله الشريف، جولي ليك، ياسمين النجار، صوفيا هزواني، ماريون غلاتنغني.

يوم خاص

للمرة الثانية يقام الأحد المقبل يوم تعليمي خاص لأعضاء نادي البوني في مدرسة التدريب بالنادي في الصالة المغطاة، وبلغ عدد المشاركين فيه 70 فارساً من الفرسان الصغار في نادي البوني، ويتضمن اليوم ورشاً عن تربية والاهتمام بالخيل وبعض الألعاب الترفيهية للأطفال والأنشطة التفاعلية وورشاً تشرح بعض المعلومات الخاصة بالفروسية وبطرق مبتكرة ومسلية للأطفال.

واستقبلت مدرسة التدريب في النادي أكثر من 9500 طالب للتدريب على الفروسية بمختلف المجالات منذ تأسيسها، ويبلغ عدد الفرسان المتدربين في مدرسة التدريب حالياً ما يقارب 300 فارس وفارسة، وتستقبل المدرسة الفرسان الراغبين طيلة أيام الأسبوع عدا الثلاثاء من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية 12 ظهراً ومن الساعة الرابعة عصراً ولغاية الثامنة مساءً على أرض الصالة المغطاة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز