الجواد "أبستارت كرو" يتوّج بكأس الوثبة في لندن

المصدر: وام

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فاز الجواد "أبستارت كرو" للمالكة ليندا ريفز، بإشراف جيمس أوين وقيادة الفارسة تيجان بادجت، بلقب سباق كأس "الوثبة ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة أمس بمضمار "باث" في العاصمة البريطانية لندن.

وأقيم السباق، الذي تبلغ جائزته 4 آلاف جنيه استرليني، برعاية النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سباقات المهرجان، تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وفي السباق المخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق "تكافؤ"، لمسافة 1600 متر، شاركت 10 خيول، وشهدت المراحل النهائية منافسة قوية، لتنتهي بتقدم البطل "أبستارت كرو" بفارق 0.75 طول عن "ماي فير" للمالك والمدرب جيمس أوين، وقيادة ريهي بيتس.

وقطع البطل مسافة السباق في 1:51:66 دقيقة، وجاء في المركز الثالث بفارق 0.75 طول عن الثاني الجواد "هيرتيج فالنتينو"، للسيدة آر بي سكيبر، بإشراف جيمس اوين وقيادة كيرين أونيل.

ورحبت منظمة السباق العربية بسباق "الوثبة ستاليونز"، وهو الأول من 8 سباقات برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والتي تشمل أيضاً كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفئة الثالثة، وتمت زيادة جائزتها هذا العام إلى 20 ألف جنيه إسترليني.

وقالت جيني هاينز، الرئيس التنفيذي لمنظمة السباقات العربية : " المنظمة ممتنة للدعم المستمر من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، من خلال سباقات كأس "الوثبة ستاليونز"، والتي تستهدف بشكل خاص القاعدة الشعبية لرياضتنا، في جميع أنحاء العالم".

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