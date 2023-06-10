«كوديز ويش» لجودلفين يستهدف «ميتروبوليتان هانديكاب»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تخوض خيول جودلفين، غمار اليوم الثاني من مهرجان سباقات مضمار «بيلمونت بارك» في أمريكا، إذ سيشارك «كوديز ويش» في شوط «ميتروبوليتان هانديكاب» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس جونيور ألفارادو وإشراف المدرب بيل موت.

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين أمريكا: تدرب «كوديز ويش» بشكل ممتاز استعداداً للسباق، مضت تمارينه الثلاثة بشكل مثالي، وكان بيل سعيداً جداً به منذ عودته من سباق «شرشل داونز ستيكس»، لدينا أمل كبير في أن يتمكن «كوديز ويش» من إضافة لقب السباق إلى قائمة الشرف الخاصة به، إنها مجموعة تنافسية ومثيرة للإعجاب، لكننا نشعر أن لدينا الحصان المناسب للفوز.

مانهاتن ستيكس

كما سيشهد شوط «مانهاتن ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، مشاركة كل من «أوتومان فليت» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «وارن بوينت» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب شارلي آبلبي أيضاً.

وقال شارلي آبلبي: خاض «أوتومان فليت» موسماً رائعاً حتى الآن، ويبدو أنه في أفضل حالاته، ظل أداؤه متماسكاً طوال مسيرته، وأظهر أنه يستحق المنافسة على مستوى الفئة الأولى .

وأضاف: حقق «وارن بوينت» فوزاً مبهراً في البحرين فبراير الماضي، لكنه لم يحالفه الحظ بعض الشيء في مشاركتيه اللاحقتين، لقد تراجع إلى الخلف وواجه مصاعب أثناء الركض عندما حل وصيفاً في قطر، ومجدداً وجد نفسه في وضع سيئ بسباق «مان او وار».

حيث كان متحفزاً نظراً للوتيرة البطيئة في السباق، آمل أن تكون النقلة إلى مسافة الميل وربع الميل مناسبة له، خاصة إذا كانت الوتيرة سريعة، ويمكن أن يكون منافساً معتبراً إذا سارت الأمور في صالحه.

ويشارك «ستروب» في شوط «ترو نورث ستيكس» لمسافة 1300 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس فلوران جيرو وإشراف المدرب براد كوكس.

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