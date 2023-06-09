«كأس الوثبة» في «باث» الإنجليزي اليوم

المصدر: لندن - البيان

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يستضيف مضمار باث، مساء اليوم، السباق الأول لكأس الوثبة ستاليونز على الساحة الإنجليزية، والمخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق تصنيف (صفر إلى 60)، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 10 خيول تتنافس على الجوائز المالية البالغة 4 آلاف جنيه استرليني، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

ويتصدر المنافسة الجواد «الجواهر» لستيف بلاكويل، بإشراف المالك نفسه، وبقيادة ماثيو لويد ستاتر، الذي حقق فوزين من إجمالي 29 مشاركة وتصنيفه 54، و«أبستارت كرو» للـريفز بإشراف جيمس اوين، وقيادة الفارسة تيجان بادجت، الذي حقق فوزه الأول بفارق كبير وتصنيفه 52، و«هيريتاج فالنتينو» لـ «ار بي سكيبر»، بإشراف جيمس اوين وقيادة كيرين أونيل الفائز من قبل على غريمه «الجواهر» وتصنيفه 49.

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