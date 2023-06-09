خيول جودلفين تسعى للتألق في «بيلمونت بارك»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تخوض خيول جودلفين غمار اليوم الأول من مهرجان سباقات مضمار «بيلمونت بارك» في أمريكا فجر السبت، إذ ستشارك «بريتي مسشيفاس» بطلة «كنتاكي أوكس»، في شوط «اكورن ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات والأفراس، بقيادة الفارس تايلر جافاليوني وإشراف المدرب براندن والش.

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين أمريكا: («بريتي مسشيفاس» في وضع ممتاز منذ تحقيقها لقب «كنتاكي أوكس»، لقد تم شحنها إلى بيلمونت الأسبوع الماضي، وتدربت بشكل جيد، المدرب براندن والش أبدى رضاه بالطريقة التي تأقلمت فيه البطلة على أرضية المضمار). وأضاف: (البواية الـ 6 مناسبة جداً، إذ ستمكن الفارس تايلر جافاليوني من مراقبة المنافسين خلال المرحلة الأولى من السباق، ونحن متفائلون بالأداء الذي ستقدمه، ومحافظتها على مركزها كواحدة من أفضل المهرات في أمريكا).

جولد كب

كما سيشهد شوط «بيلمونت جولد كب ستيكس» لمسافة 4000 متر «الفئة الثانية»، مشاركة «سيسكاني» الذي يخوض تجربته الأولى في سباقات أمريكا الشمالية، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (هذه المشاركة الأولى لـ«سيسكاني» في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه في الوقت ذاته يتمتع بسمعة دولية قوية جداً، لقد ركض بشكل جيد في سباق «يوركشاير كب» بمشاركة عدد من الخيول الأوروبية القوية). وأضاف: (مسافة الميلين لن تشكل مشكلة لنا، وسيكون قادراً على المنافسة إذا قدم أفضل ما لديه).

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