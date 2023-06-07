"مونا ماي" تحصد لقب كأس زايد للخيول العربية في السويد

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت الفرس "مونا ماي" للمالكة والمدربة ماريا هاجمان، وقيادة الفارسة انجليكا بيرج، بلقب سباق كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1500 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 250.000 كرونا سويدية.

وأقيم السباق برعاية النسخة الـ 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمضمار جارديت العشبي في العاصمة السويدية ستوكهولم أمس، بحضور أكثر من 50 ألف متفرج بالتزامن مع اليوم الوطني لمملكة السويد.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وشهد السباق مشاركة 7 من نخبة الخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق، وتمكنت "مونا ماي" من الوصول إلى منصة التتويج بفارق نصف طول عن "أيمن" بقيادة اولريكا هولمكويست، فيما جاء في المركز الثالث "ديجلانو" بقيادة آنا بيلروث، علماً بأن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للمالكة والمدربة ماريا هاجمان.

وقطعت البطلة "مونا ماي" البالغة من العمر 8 سنوات، مسافة السباق البالغة 1500 متر، في زمن وقدره 1:40:30 دقيقة.

وأعرب سعادة الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم سفير دولة الإمارات لدى مملكة السويد، الذي شهد السباق وتوج الفائزين، عن سعادته بالنجاح الذي حققه كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بالتزامن مع اليوم الوطني لمملكة السويد.

وتوجه سعادته بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعم سموه الكبير لسلسلة سباقات المهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وأضاف سعادته : " تعكس السباقات مدى الاهتمام الذي توليه الدولة للرياضات التراثية، لما تمثله من قيمة ومعنى لأبناء الوطن، وتأكيداً على الإرث الذي رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".

وأشاد سعادته بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور علـى الأصعدة كافة، فـي ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من قبل قيادتي البلدين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز