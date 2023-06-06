«خدام» يحتفظ بكأس رئيس الدولة للخيول في تونس

المصدر: تونس - البيان

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واصلت سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة نجاحاتها المبهرة وامتدت لتشمل أولى جولاتها العربية ضمن أجندة سباقات النسخة الثلاثين لعام 2023 التي أقيمت في مضمار قصر السعيد الرملي بجمهورية تونس، أول من أمس، وسط كرنفال احتفالي عبّر عن المكانة المرموقة للحدث ومسيرته الريادية.

وتمكن الجواد الليبي «خدام» من الحفاظ على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في تونس للعام الثاني على التوالي، بعد أن نجح في فرض سيطرته المطلقة على مجريات السباق منذ الانطلاقة وحتى النهاية، ليؤكد جدارته واستحقاقه بالظفر بلقب الكأس الغالية في محطتها التونسية التي أقيمت ضمن (الفئة الأولى) لمسافة 2000 متر وسط مشاركة 16 خيلاً تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في تونس، للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق.

وتحظى سلسلة سباقات الحدث العالمي المرموق باهتمام ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لإعلاء نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم.

وفي ختام السباق شهدت الدكتورة إيمان أحمد السلامي سفيرة الدولة لدى الجمهورية التونسية وفيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة مراسم تتويج البطل وتقديم الكؤوس للمالك والمدرب والفارس، وسط فرحة كبيرة بالانتصار المميز والظفر بالكأس الغالية التي تعد من أعرق السباقات الكلاسيكية في العالم.

كما أقيم بالتزامن مع السباق حفل عشاء بمناسبة استضافة تونس للمحطة الثالثة للكأس الغالية وشهد خلالها تبادل الدروع التذكارية بين فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة والملاك والمربين للخيل العربي في تونس.

ريادة عالمية

وقالت الدكتورة إيمان أحمد السلامي سفيرة الدولة لدى الجمهورية التونسية: «سعداء بنجاحات المحطة الثالثة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في جمهورية تونس، ونتوجه بالشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لدعمه الكبير لسلسلة سباقات الكأس الغالية التي تعزز الدبلوماسية الناعمة بين دول العالم وتسهم في توطيد أواصر التعاون وروابط الصداقة مع تونس في عدة مجالات ومن بينها الجانب الرياضي والتراثي، وتجسد مثل هذه المناسبات المهمة مكانة الدولة الريادية في العالم وتمد جسور التقارب وتبادل الثقافات بين كافة دول العالم».

من جهته قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «نتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على تنظيم سباق المحطة التونسية التي أبهرت الجميع بحفاوة الاستقبال والترحيب الكبير من ملاك الخيل العربية إلى جانب البرنامج الاحتفالي المصاحب للحدث، متقدماً بالتهنئة لأبطال الكأس الغالية».

وأضاف: «نفخر بنجاحات المحطة الثالثة التي حفلت بالحضور الجماهيري والمشاركة الكبيرة لملاك ومربي الخيل العربي في تونس، الأمر الذي يجسد رؤية سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة واهتمامه الكبير بنهضة ورفعة الخيل العربي في كافة دول العالم وما يشهده من منجزات تاريخية في ظل دعم سموه لمسيرته التي تعاصر حقبة ذهبية».

وتابع: «سباق تونس حقق الأهداف المرجوة في ميدان قصر السعيد وقدم صورة مميزة عن جودة الخيل العربية، مبيناً أن الاهتمام الكبير يدل على روابط الصداقة القوية والعلاقات الراسخة بين الإمارات وأشقائها في الوطن العربي وأصدقائها في كافة دول العالم».

وأضاف: «تسعدنا النجاحات الجديدة والمبهرة التي يسجلها الحدث في كافة محطاته وسباقاته العالمية والعربية وهو ما يؤكد السمعة المرموقة والثقة الدولية برسالة الإمارات السامية وأهدافها الطموحة لدعم مسيرة الخيل العربية لمراتب متقدمة، ودورها الريادي في الحفاظ على التراث الوطني الأصيل».

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