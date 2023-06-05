الجواد "خدام" يحتفظ بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في تونس

المصدر: وام

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واصلت سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، نجاحاتها خلال أولى جولاتها العربية ضمن أجندة سباقات النسخة الثلاثين لعام 2023، التي أقيمت يوم أمس الأحد، في مضمار قصر السعيد الرملي بالجمهورية التونسية، وسط كرنفال احتفالي عبّر عن المكانة المرموقة للحدث ومسيرته الريادية.

وتمكن الجواد الليبي "خدام"، من المحافظة على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في تونس للعام الثاني على التوالي، بعد أن نجح في فرض سيطرته على مجريات السباق منذ الانطلاقة وحتى النهاية، ليؤكد جدارته واستحقاقه للفوز بلقب الكأس الغالية في محطتها التونسية التي أقيمت ضمن (الفئة الأولى) لمسافة 2000 متر وسط مشاركة 16 خيلا من نخبة مرابط الخيل العربي في تونس من عمر 4 سنوات فما فوق.

وينحدر البطل " خدام" من نسل (مقاتل الخالديةX بنت صور) ويعود لاسطبلات أحمد السعيد، بإشراف المدرب نزار الغابري وقيادة الفارس سليم فرشيشي، وقد استطاع قطع مسافة السباق في زمن قدره 2:22:00 دقيقة، وتفوق على "لاس فيغاس" المنحدر من نسل (باسق الخالدية X عكرمية) للمالك سيدني سعدية، وبإشراف المدرب صبري القاسمي، وقيادة خالد هورشاني، فيما جاء ثالثا ماسينيسا ( تيدجام لوتواس X دريات البدر) للمالك بن عياد السالم وبإشراف المدرب علي بنلافا، وقيادة الفارس غريسي.

وتحظى سلسلة سباقات الحدث العالمي المرموق باهتمام ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، دعما لإعلاء نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في تشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه في كافة دول العالم.

وفي ختام السباق، شهدت سعادة الدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، وسعادة فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة مراسم تتويج البطل وتقديم الكؤوس للمالك والمدرب والفارس، وسط فرحة كبيرة بالانتصار المميز والظفر بالكأس الغالية التي تعد من أعرق السباقات الكلاسيكية في العالم.

وأقيم بالتزامن مع السباق، حفل عشاء بمناسبة استضافة تونس للمحطة الثالثة للكأس الغالية، حيث تم تبادل الدروع التذكارية بين سعادة فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، والملاك ومربي الخيل العربي في تونس.

وقالت سعادة الدكتورة السلامي: سعداء بنجاحات المحطة الثالثة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في جمهورية تونس، ونتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، على دعمه سلسلة كأس صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" للخيول العربية الأصيلة، هذه البطولة الغالية التي تعزز الدبلوماسية الناعمة بين دول العالم وتسهم في توطيد أواصر التعاون وروابط الصداقة مع تونس في عدة مجالات من بينها الجانب الرياضي والتراثي"، مؤكدة أن مثل هذه المناسبات المهمة تجسد مكانة دولة الإمارات الريادية في العالم وتمد جسور التقارب وتواصل الثقافات مع كافة دول العالم.

بدوره وجّه سعادة فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم سباق المحطة التونسية التي أبهرت الجميع بحفاوة الاستقبال والترحيب الكبير من ملاك الخيل العربية، مشيدا بالبرنامج الاحتفالي المصاحب للحدث، ومقدما التهنئة لأبطال الكأس الغالية.

وقال: نفخر بنجاحات المحطة الثالثة التي حفلت بالحضور الجماهيري والمشاركة الكبيرة لملاك ومربي الخيل العربي في تونس، الأمر الذي يجسد رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بنهضة ورفعة الخيل العربي في كافة دول العالم وما يشهده من منجزات تاريخية في ظل دعم سموه لمسيرته التي تعيش حقبة ذهبية.

وأضاف: سباق تونس حقق الأهداف المرجوة في ميدان قصر السعيد، وقدم صورة مميزة عن جودة الخيل العربية، مبينا أن الاهتمام الكبير يدل على روابط الصداقة القوية والعلاقات الراسخة بين الإمارات وأشقائها في الوطن العربي وأصدقائها في كافة دول العالم.

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