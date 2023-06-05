سنغافورة تعتزم إيقاف سباقات الخيول من أجل التنمية العمرانية

المصدر: سنغافورة - د ب أ

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تستضيف سنغافورة آخر سباقاتها للخيول العام المقبل، فيما تعمل الحكومة على إصلاح الأراضي من أجل التطوير العمراني، لتضع نهاية لناد رياضي يرجع تاريخه إلى عام 1842.

وقالت وزارة المالية ووزارة التنمية الوطنية في بيان مشترك اليوم الاثنين، إن السباق الأخير في نادي سنغافورة لسباقات الخيول سوف يقام في أكتوبر 2024، وسوف تغلق المنشأة أبوابها بحلول مارس 2027.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأنه سوف يُعاد تطوير نحو 120 هكتاراً من الأراضي لتلبية احتياجات البلاد المستقبلية الخاصة بالإسكان، ومن المحتمل أن تشمل مواقع للترفيه والاستجمام.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن تراجع الحضور الشخصي للأفراد على مدار العقد الماضي أسهم في اتخاذ هذا القرار، في بلد يمتلك تاريخاً طويلاً ومميزاً في سباقات الخيل.

وأضاف النادي أنه سوف يتم دعم أصحاب خيول السباقات والمدربين من أجل «الاعتناء بالخيول وتصديرها».

وسوف تستمر السباقات حتى كأس سنغافورة الذهبية في الخامس من أكتوبر 2024.

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