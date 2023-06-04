«ايس امباكت» بطل «الديربي الفرنسي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «ايس امباكت» بطلاً لسباق «بري دو جوكي كلوب - الديربي الفرنسي» لمسافة 2100 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم على مضمار «شانتيه» العريق في فرنسا، بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب جان كلود روجيت، مسجلاً زمناً قدره 2.02.63 دقيقة، وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «بيج روك»، بقيادة الفارس أوريلين ليميتر، وإشراف المدرب كريستوفر هيد.

وجاء في المركز الثالث «مرحبا يا سنافي» لجابر عبدالله، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب أندرياس شوتز.

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