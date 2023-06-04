«أوغست رودين» بطل «الديربي الإنجليزي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «أوغست رودين» بلقب سباق «الديربي الإنجليزي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم يوم أمس على مضمار آبسوم العريق بإنجلترا، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 2.33.88 دقيقة وبفارق نصف طول عن «كينج أوف ستيل» بقيادة الفارس كيفن ستوت وإشراف المدرب روجر فاريان.

وحل ثالثاً «وايت برش» بقيادة الفارس كولين كين وإشراف المدرب جون جوزيف مورفي.

وبهذه النتيجة يكون المدرب آيدين أوبراين حقق انتصاره الـ9، ليعزز بذلك رقمه القياسي في هذا السباق العريق.

ديومد ستيكس

كما ظفر «ريجال ريالتي» بلقب شوط «ديومد ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، مسجلاً زمناً قدره 1.43.56 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «هايلاند أفنيو» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.وجاء في المركز الثالث «كولساي» بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب روجر فاريان.

برنسيس إليزابيث

وظفرت «بروسبيروس فويج» بلقب شوط «برنسيس إليزابيث ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثالثة» المخصص للمهرات والأفراس، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب رالف بيكيت، مسجلة زمناً قدره 1.43.60 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «راندوم هارفست» بقيادة الفارسة صفي أوزبورن وإشراف المدرب إد ووكر. وحلت ثالثاً «أسترال بو» بقيادة الفارس شين كيلي وإشراف المدربة بام سلاي.

ديربي فرنسي

ومن جهة أخرى، ينطلق اليوم على مضمار شانتيه العريق في فرنسا، سباق «بري دو جوكي كلوب - الديربي الفرنسي» لمسافة 2100 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 11 خيلاً.

ويمثل الإمارات في هذا الشوط «مرحبا يا سنافي» لجابر عبدالله الذي توج الشهر الماضي بلقب الـ«2000 جينيز الإماراتي الفرنسي»، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب أندرياس شوتز.

وفي الأمسية ذاتها، يشهد شوط «بري دي ساندرينغام» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، مشاركة 10 مهرات أبرزهن «كاليستوغا» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب آندريه فابر.

تحدٍ ألماني

إلى ذلك، يستضيف مضمار «دوسلدورف» بألمانيا، سباق الـ«1000 جينيز الألماني» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، بمشاركة 11 مهرة، أبرزهن «دريم أوف لاف» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ود» لمحمد سعيد الشحي، بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب ماوريتسيو غوارنييري.

وقال المدرب شارلي آبلبي: خيبت «دريم أوف لاف» في الـ«1000 جينيز الإنجليزي»، على الرغم من اعتقادي أنه يمكن تناسي ذلك الأداء بسبب حالة الأرضية، ويبدو أنها تعافت بشكل جيد منذ تلك المشاركة ويفترض أن تقدم أداء تنافسياً للغاية على أرضية معتدلة.

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