تونس تحتضن سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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نخبة الخيول العربية الأصيلة تشارك في افتتاح النسخة الـ30 اليوم | البيان

يشهد مضمار قصر السعيد في تونس، اليوم، افتتاحية الجولات العربية والمحطة الثالثة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثلاثين، التي تواصل مسيرتها الريادية وحضورها القوي في المضامير العالمية والعربية.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، دعماً لإعلاء نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكل دول العالم.

ويشهد السباق الذي يقام ضمن «الفئة الأولى» لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية مشاركة 16 خيلاً تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في تونس، المعروفة بتقاليدها العريقة في تربية الخيول، التي نجحت في صناعة قصص أبطال تألقوا عالمياً، وذلك للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، وسط مشاركة أفضل الخيول من الوطن العربي.

قائمة

وتضم القائمة المشاركة مجموعة مميزة من الخيول، هي: «خدام بطل النسخة الماضية، عراق، إزمير، أتلال، استمارة، جازم، قيصر دو فالجاس، ليمون الخيل، كنان، لخضر، لاس فيغاس، ليث الفجر، فورسين، منجز البيبان، ماسينيسا، موسان».

من جهته، قال فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: تحظى تونس بأهمية كبيرة ومكانة مميزة في أجندة سباقاتنا للنسخة 30، وتحفل مسيرتها بنخبة مرابط الخيل وجودة الإنتاج، كما تتمتع بقاعدة كبيرة من ملاك ومربي الخيل العربي، ونحن حريصون على مواصلة أهداف ورسالة الكأس الغالية لأسرة الخيل العربي بجميع دول العالم، إيماناً بخطط الحفاظ على إرثنا العريق ودعم مسيرة تقدمه في كل المضامير.

وأضاف: نولي أهمية كبيرة لتعزيز مسيرة نجاحات سباقات الكأس الغالية ومضاعفتها في كل المضامير العالمية والعربية المعتمدة بأجندتها في كل عام، وترسيخ رسالة الحدث ومفاهيمه لكل ملاك ومربي الخيل في العالم، ما يتماشى مع دعم القيادة الرشيدة لهذا الموروث الأصيل الذي يشكل ركناً مهماً من تراث الإمارات العريق.

تطوير

وتابع: جميع خطط التطوير والتقدم التي تشهدها كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في كل عام تعود للدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الذي يولي أهمية قصوى لتقديم كل مقومات النجاح لرعاية وتربية اقتناء الخيل العربي، الذي يقف اليوم بمكانة مرموقة عالمياً.

واختتم قائلاً: بعد البداية القوية والنجاحات الكبيرة لسباقات فرنسا وأمريكا، تتجه الكأس الغالية نحو أولى المحطات العربية في هذا العام عبر بوابة تونس، التي تعد من البلدان المنتجة وصاحبة الحضور القوي في صناعة الأبطال بمسيرة الخيل العربي، وتحظى محطة تونس بمؤشرات قوية تقودنا لسباق استثنائي يشارك فيه 16 خيلاً، الأمر الذي يترجم مكانة وأثر الكأس الغالية لدى الملاك والمربين في تونس.

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