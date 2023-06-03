شارلي آبلبي: «مليتاري أوردر» جاهز للحدث

المصدر: متابعة - البيان

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أكد المدرب شارلي آبلبي جهوزية «مليتاري أوردر» لجودلفين لخوض غمار سباق «الديربي الإنجليزي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» اليوم. وقال: «نشعر بالارتياح تجاه تحضيرات «مليتاري اوردر» وكل شيء سار على ما يرام حتى الآن، أنا سعيد بالبوابة التاسعة، مع «أوغست رودان» بجوارنا في البوابة 10، يعرف الفارس وليام بيوك «مليتاري أوردر» جيداً.

ونأمل أن يقود الجواد مستغلاً نقاط قوته في السباق، ونتطلع بشدة لرؤية ذلك». وأضاف: «عاد من فوزه في «لينغفيلد داربي تريال» (13 مايو) بحالة طيبة للغاية، ومنذ ذلك الحين ظللنا نشعر بارتياح تام لحالة الجواد الذي يظهر تطوراً بدنياً من أسبوع لآخر، ولا يمكن أن تنتقد ما ظل يقدمه من مستوى في التدريبات ومضمار السباقات.

حيث يخرج في الفترة الصباحية لأداء المهمة ضوضاء، وهو جواد تناسبه مسافة الميل ونصف الميل، وبالتالي لا تتوقع منه أن يقدم أداء لافتاً للنظر في التدريبات، وهذا لم يتغير فيه منذ أن كان في عمر السنتين، ولا أتوقع أن يتغير، ومثل أخيه «اديار»، يركز «مليتاري أوردر» على تنفيذ المهمة المطلوبة».

مستوى أفضل

كما تحدث شارلي آبلبي عن مشاركة «هايلاند افنيو» في شوط «ديومد ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثالثة» قائلاً: سعيد بأداء «هايلاند افنيو» في «غوردن ريتشاردس»، لا سيما بالنظر إلى أنها كانت مشاركته الأولى بعد فترة راحة طويلة، مستواه يبدو قوياً مع فوز «أنماط» بسباق «بري ديسبهان»، وربما يستحق أن يكون المرشح الأول بالنظر إلى ما حققه، ويبدو أنه الأقرب للفوز بالسباق بناءً على مستواه الأفضل.

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