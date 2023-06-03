خيول الإمارات تاريخ حافل في السباق العريق

المصدر: دبي - البيان

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تملك خيول الإمارات سجلاً حافلاً في سباق الديربي الإنجليزي، إذ كانت البداية عام 1989، حيث حقق الأسطورة «نشوان» للمغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، أول لقب للإمارات، تلاه في العام 1994 «إرهاب» المملوك أيضا للراحل الكبير.

مواصلة الانتصارات

وفي العام 1995، أضاف «لم ترى» للشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم اللقب الثالث للإمارات في هذا السباق العريق، فيما ظفر «شامت» لخليفة بن دسمال باللقب العام 1996.

وشهد العام 1998، اقتناص «هاي رايز» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم اللقب، تلاه في العام 2003 «كريس كين» لسعيد سهيل.

فوز تاريخي

وفي العام 2018، فجر «مسار» لجودلفين مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيقه اللقب عن جدارة، مهدياً الإسطبل الأزرق الملكي انتصارهم الأول في هذا السباق الكبير، تلاه في العام 2021 «اديار» لجودلفين الذي قلب التوقعات وأطاح بكافة الترشيحات، فيما كان آخر انتصار لخيول الإمارات العام الماضي عبر «ديزرت كراون» لسعيد سهيل.

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