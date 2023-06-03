خيول الإمارات ترفع شعار التحدي في «الديربي الإنجليزي» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشهد مضمار «آبسوم» العريق بإنجلترا، عصر اليوم، انطلاق سباق «الديربي الإنجليزي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 17 خيلاً قوياً.

وتقرر تقديم وقت السباق استثنائياً هذا العام، لتزامنه مع نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم، الذي سيجمع فريق مانشستر سيتي وغريمه مانشستر يونايتد، ما أثار حفيظة عدد من المدربين ومتابعي سباقات الخيل الإنجليزية.

ويمثل الإمارات في هذا الشوط «مليتاري أوردر» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، الذي يسعى للسير على خطى شقيقه «اديار»، الذي أهدى الإسطبل الأزرق الملكي اللقب الغالي عام 2021، و«دبي مايل» لأحمد الشيخ بقيادة الفارس دانيال مسكوت وإشراف المدرب شارلي جونستون.

إلا أن المهمة لن تكون سهلة للغاية في ظل وجود كل من «أوغست رودان» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، «أريست» لـ«جودمونت» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، الذي يخوض آخر سباق ديربي له في «موسم الاعتزال» بإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

ديومد ستيكس

وستكون بداية المشاركات الإماراتية من الشوط الأول «ديومد ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثالثة»، الذي سيشهد مشاركة 6 خيول، أبرزها «هايلاند أفنيو» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

فيما ستشارك «شارة» لـ«شادويل» في الشوط الثالث «برنسيس إليزابيث ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثالثة» المخصص للمهرات والأفراس بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

كما سيشهد الشوط السادس لمسافة 2000 متر مشاركة 14 خيلاً، أبرزها «بلو يونيفرس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب شارلي جونستون.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز