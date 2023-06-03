«سول سيستر» تطيح بالتوقعات في «الأوكس الإنجليزي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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أطاحت «سول سيستر» بالتوقعات، إذ توجت بلقب الشوط الخامس الرئيس «الأوكس الإنجليزي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات، الذي أقيم يوم أمس في افتتاح مهرجان «الديربي الإنجليزي» على مضمار «آبسوم» العريق بانجلترا، بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، مسجلة زمناً قدره 2.36.41 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «سيف ذا لاست دانس» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وجاءت في المركز الثالث «كارنارفون» بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب جاك شانون.

كورونيشن كب

كما خطفت «إميلي أبجون» لقب الشوط الثالث «كورونيشن كب» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، مسجلة زمناً قدره 2.33.78 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «ويست أوفر» لـ«جودمونت» بقيادة الفارس روب هورنبي وإشراف المدرب رالف بيكيت.

وحل ثالثاً «بوينت لونسديل» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

سيري ستيكس

وحققت «أوليفيا مارالدا» لقب الشوط السادس «سيري ستيكس» لمسافة 1400 متر «قوائم»، بقيادة الفارس كيفن ستوت وإشراف المدرب روجر فاريان، مسجلة زمناً قدره 1.21.03 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «هولغوين» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

وجاء في المركز الثالث «ستريتس أوف جولد» بقيادة الفارس تشارلز بيشوب وإشراف المدربة إيف جونسون هوتون.

الشوط الأول

وفي باقي الأشواط، ظفر «بوبسلي» بلقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس تشارلز بيشوب وإشراف المدربة إيف جونسون هوتون، مسجلاً زمناً قدره 1.08.99 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «بالون دور» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب هوغو بالمر.

وجاء في المركز الثالث «حاتم» للشيخ عبدالله المالك الصباح بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

الشوط الثاني

اقتنص «أوسترين ثيوري» لقب الشوط الثاني لمسافة 1700 متر بقيادة الفارس جو فانينغ وإشراف المدرب شارلي جونستون، مسجلاً زمناً قدره 1.44.88 دقيقة وبفارق نصف طول عن «دوش ديكوي» بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب شارلي جونستون.وحل ثالثاً «آول ذا كينجز مان» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب جورج بووي.

الشوط الرابع

حقق «كاديلاك» للشيخ عبدالله المالك الصباح لقب الشوط الرابع لمسافة 2000 متر، بقيادة الفارس كيفن ستوت وإشراف المدرب جورج بووي، مسجلاً زمناً قدره 2.05.51 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «ماجستيك» بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب جاك شانون. وجاء في المركز الثالث «ذا ستيز فانتوم» بقيادة الفارس كيران اونيل وإشراف المدرب ريتشارد سبنسر.

الشوط السابع

اقتنص «سبانش ستار» لقب الشوط السابع والختامي للأمسية لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس ريس كلاتربوك وإشراف المدرب باتريك تشامينجز، مسجلاً زمناً قدره 1.21.48 دقيقة وبفارق نصف طول عن «داركنس» بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب ديفيد أوميرا.وحل ثالثاً «مارلاي بارك» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب جيم بويل.

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