تحدي المهرات في «الأوكس الإنجليزي» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ينطلق اليوم على مضمار «آبسوم» العريق بإنجلترا، مهرجان «الديربي الإنجليزي» بمشاركة نخبة من الخيول الإماراتية والأوروبية.

وستكون الأنظار في اليوم الأول نحو سباق «الأوكس الإنجليزي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 11 مهرة أبرزها «اتيرنال هوب» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «برايت دايموند» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بورك.

وقال المدرب شارلي آبلبي: سارت تدريبات «اتيرنال هوب» بشكل جيد منذ مشاركتها في «لينغفيلد»، وحصلت على بوابة طيبة هي الخامسة، ونأمل أن تساعد وليام بيوك في الحصول على موقع حسن وتمكين المهرة من تقديم أدائها الأفضل.

وأضاف: إنها مهرة استهلت مسيرتها في سباق للمبتدئة في «ولفرهامبتون» في فبراير وكل ما فعلته هو التحسن منذ ذلك السباق. لقد رفعت جاهزيتها وتحسنت أسبوعاً بعد أسبوع، كانت تتحسن بدنياً طوال الوقت، وهي فائزة بالسباق التجريبي في مضمار يختبر قدرة الخيل على التعامل مع الانحناءات الحادة، وقدمت الأداء الجدير بها، وهذا يشكل اختباراً لسباق «آبسوم»، والذي لا يفترض أن يمثل أي مشكلة بالنسبة لها.

كورونيشن كب

كما سيشهد شوط «كورونيشن كب» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، مشاركة 5 خيول يتقدمها «هريكين لين» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وأضاف المدرب شارلي آبلبي: سارت تحضيرات «هريكين لين» بشكل ممتاز منذ فوزه في «جوكي كلوب ستيكس»، ويبدو في جاهزية عالية، ويواجه مجموعة من الخيول القوية ذات الأداء التنافسي، ويفترض أن تكون الأرضية رائعة بالنسبة له، ونتطلع بشغف إلى عودته مجدداً إلى سباقات الفئة الأولى مرة أخرى.

وتابع : لقد استعاد تألقه في المشاركة الماضية، ما جعلنا سعداء، لقد كانت التحضيرات مضطربة إلى حد ما قبل «نيوماركت»، وقبل ذلك في «نيوبري» لن يكون جاهزاً والأرضية اللينة كان لها أثرها في النهاية، ومنذ تلك المشاركة إلى مشاركته الثانية، رأينا تحسناً ملحوظاً في حضوره الجسدي وفي يقظته، لقد استعاد لياقته الذهنية، والخيول الجيدة الأكبر سناً، غالباً ما تتطلب مشاركة لاستعادة مستواها وجاهزيتها.

الشوط الرابع

وستكون المشاركات الإماراتية ابتداء من الشوط الرابع لمسافة 2000 متر، بمشاركة 11 خيلاً أبرزها «هونيتون» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «مرحبا ذا شامب» لجابر عبدالله بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب كيفن ريان، فيما ستشارك «إلفينيا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم في الشوط السادس «سيري ستيكس» لمسافة 1400 متر «قوائم» بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب كيفن ريان.

كما سيشهد الشوط السابع والختامي للأمسية لمسافة 1400 متر، مشاركة 13 خيلاً أبرزها «آربن سبرول» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جو فانينغ وإشراف المدرب شارلي جونستون، «كلوكيت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينج، «سيجنكاسل سيتي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم أيضاً بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

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