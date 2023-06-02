«ايشان» بطل كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول في إسبانيا

المصدر: سان سباستيان - البيان

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دافع الجواد «ايشان دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة فال جوتيريز بنجاح عن لقبه في العام الماضي، حين توج بطلاً لكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة، والتي أقيمت، أول من أمس، بمضمار سان سباستيان في مملكة إسبانيا، ضمن فعاليات النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي إقامة المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي، والتي تعكس جوانب مضيئة من ثقافة دولة الإمارات وتراثها، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة. واستقطب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الأمارات» لمسافة 1600 متر 6 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست بقوة على الجائزة المالية البالغة 8.400 يورو، برعاية المهرجان العالمي.

إثارة

وجاء السباق قوياً وحافلاً بالإثارة والتكافؤ، ولكن «ايشان دو بوزلس» أكد حسن ترشيحه، بعد أن تقدم بفارق طول عن وصيفه «جومار دو اوبس» للمالك والمدرب حان بيير ديرو، بقيادة سي ميرلي، الذي تفوق بفارق أنف عن صاحب المركز الثالث «جينيس دو فيالتييه» لجان بيير رينال، بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، وقطع البطل مسافة السباق، الذي أقيم على المضمار العشبي، في زمن وقدره 1:44:87 دقيقة.

الجدير بالذكر أن المهرجان انطلق في نسخته الجديدة 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم أكثر من 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات، تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحةـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعاه أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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