كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول في إسبانيا اليوم

المصدر: سان سباستيان/‏ وارجيم - البيان

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يستضيف مضمار سان سباستيان في مملكة إسبانيا، اليوم، فعاليات كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة، البالغ جائزتها 8.400 يورو، برعاية النسخة 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي إقامة المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي، والتي تعكس جوانب مضيئة من ثقافة دولة الإمارات وتراثها، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وتتنافس خلال السباق البالغ طوله 1600 متر، 6 خيول، أبرزها «ايشان دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة اليخاندرو كورتيز، الذي يدافع عن لقبه، و«مناسب» لجونيور سبيد، بإشراف توماس فورسي، وقيادة تي ليفرانك، و«جومار دو اوبس» للمالك والمدرب جان بيير ديرو، وقيادة سي ميريلي.

وينافس على اللقب «جينيس دو فيالتييه» لجان بيير ريال، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، و«جيت دو فاوست» لجيرارد لوريه، بإشراف شارل جوردين، وقيادة اتش موسان، و«شاري دو غزال» لزافير جريمارد، بإشراف ار مونتيغرو، وقيادة دي جافلان، وينتظر أن يأتي السباق حافلاً بالتنافس، والإثارة نسبة لتقارب مستويات المشاركين.

تميز

ومن جهة أخري توج الجواد «أينهوا بترتشيو» لجان مارك فاليريو، بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارسة ليزا ديترين بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز، لمسافة 1600 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وجائزته 5000 يورو، والذي أقيم بمضمار وارجيم العريق في مملكة بلجيكا، أول من أمس.

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