منتخب الإمارات لقفز الحواجز يستعد لأولمبياد باريس بمعسكر في ألمانيا

المصدر: وام

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يستعد منتخب الإمارات لقفز الحواجز للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، من خلال

معسكر تدريبي في ألمانيا بإشراف المدرب الأولمبي خالد العيد.

ومن المقرر أن يغادر المنتخب يوم 5 يونيو المقبل حيث يعد المعسكر ضمن المرحلة الأولى من برنامج الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة.

ووجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بتوفير ميزانية لشراء الخيل لفرسان المنتخب.

ويقام المعسكر في ألمانيا بدعم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وإشراف ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس اسطبلات الشراع.

وتنتظر المنتخب استحقاقات مهمة، أهمها دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وآسياد الصين في أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى مشاركات أخرى في بطولات أوروبية متزامنة مع فترة المعسكر الصيفي، ستقام بكل من هولندا وبلجيكا.

وكان منتخب الإمارات لقفز الحواجز حقق إنجازاً تاريخياً بتأهله لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، لتكون المرة الأولى التي يتأهل فيها الفريق للدورات الأولمبية.

وحجز المنتخب الإماراتي بطاقة التأهل للأولمبياد باحتلال المركز الثاني في مجموعته بالمنافسات التأهيلية، التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة في فبراير الماضي.

وتضم البعثة المغادرة إلى معسكر ألمانيا 10 فرسان، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري، والطاقم الطبي، فيما يلتحق بالبعثة في ألمانيا المدرب خالد العيد.

ويخضع الفرسان لبرنامج إعدادي متكامل وشامل، حسب البرنامج المقرر، لضمان أفضل الممارسات العالمية التي تؤهلهم للدفاع عن طموحات الدولة في المحفل الأولمبي العالمي.

وأكد خالد الجنيبي مساعد مدرب المنتخب الوطني أن فرسان الإمارات أمام مرحلة مهمة من الإعداد للأولمبياد ببرنامج متدرج، وأنهم يدركون قيمة وأهمية العمل والإعداد في معسكر ألمانيا.

وأشار إلى أن الخبرات المكتسبة من المشاركة في البطولات القارية والأوروبية، والمحلية التي ستقام في الإمارات بعد نهاية معسكر ألمانيا، ستسهم بشكل كبير في بلوغ أفضل مرحلة من الإعداد والتحضير للمنتخب، والتجانس بين الخيل والفرسان.

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