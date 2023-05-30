تتويج أبطال النسخة الأولى لـ«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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كرمت اللجنة المنظمة لـ«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» البطل «رود بلوك» لسيد حشيش وهناء رفاعي وإشراف المدرب أسامة رفاعي الذي توج بلقب النسخة الأولى من البطولة.

وحضر التكريم الذي أقيم في مضمار جبل علي محمد الأحمد، المدير التنفيذي لـ«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، مدير عام مضمار جبل علي، ياسر مبروك مدير تطوير السباقات بهيئة الإمارات لسباق الخيل، و عدد من الضيوف.

وتقدم محمد الأحمد، بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على إطلاق هذه السلسلة الموسم الماضي، التي حققت نجاحاً كبيراً، وساهمت في خلق أرضية جديدة للمنافسات في سباقات الموسم، بالإضافة إلى جذب عدد كبير من الملاك والمدربين والفرسان للتنافس على لقب البطولة التي نالت إشادة الجميع.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وياسر مبروك مدير تطوير السباقات بهيئة الإمارات لسباق الخيل، على جهودهما التي ساهمت في إنجاح السلسلة.

الخطط المقبلة

وكشف محمد الأحمد عن ملامح النسخة الثانية من السلسلة الموسم المقبل، مؤكداً سعي اللجنة المنظمة لتوسيع جولات البطولة لتشمل كافة مضامير الدولة.

وأضاف إن مضمار «ذا كراه» في إيرلندا تواصلوا مع اللجنة المنظمة للسلسلة، بهدف التعاون المشترك وربط السلسلة أيضاً بسباقاتهم هناك، إذ سوف يتم دراسة الموضوع قبل اتخاذ القرار النهائي.

كما أعلن محمد الأحمد عن استحداث قاعة المشاهير التي ستكون مخصصة للأساطير الأبطال من خيول وملاك ومدربين وفرسان تركوا بصمة كبيرة في سباقات المضمار الأصفر، بالإضافة إلى أبطال السلسلة.

مبادرات خلاقة

بدوره، أكد ياسر مبروك، أن الفضل لنجاح هذه المبادرة يعود إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم صاحب المبادرات المتميزة والخلاقة في سباقات الخيل بمختلف مضامير الدولة.

وأضاف: السلسلة أضافت الكثير لسباقاتنا منذ الإعلان عنها الموسم الماضي، والدليل المشاركة الكبيرة لأبرز الخيول والملاك والمدربين والفرسان، وهذا بحد ذاته نجاح كبير للبطولة.

وقال مدير تطوير السباقات بهيئة الإمارات لسباق الخيل، إنهم أعدوا العدة منذ نهاية الموسم الماضي لتوسيع البطولة، إذ تم التواصل مع مضامير الدولة، للدخول في هذه السلسلة عبر آلية جديدة سوف يتم الإعلان عنها في الفترة القادمة، بالإضافة إلى دراسة عدد من الخطط لاستحداث سلسلة جديدة من السباقات تشمل الميل والمسافات الطويلة.وتقدم في الختام بخالص الشكر والتقدير لفرق العمل كافة التي أسهمت في إنجاح هذه السلسلة منذ اللحظة الأولى للإعلان عنها.

شجعت الجميع

ومن جانبهما، تقدم كل من سيد حشيش وهناء رفاعي ملاك البطل «رود بلوك»، بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على إطلاق السلسلة التي شجعت الجميع على خوض غمارها.

وكشف سيد حشيش وهناء رفاعي عن كواليس مشاركة البطل في السلسلة، مؤكدين أنه كان من المفترض مشاركة «كولور أب» في البطولة إلا أن عدم جهوزيته دفعتهم لإشراك «رود بلوك»، الذي قدم أداء مثيراً في الجولتين.

وأضافا إن توسيع جولات السلسلة الموسم المقبل، سيدفعهم لإشراك البطل للدفاع عن اللقب، بالإضافة إلى عدد من الخيول الأخرى في الإسطبل.

كما عبر المدرب أسامة رفاعي عن سعادته البالغة بالتكريم الكبير من قبل اللجنة المنظمة للسلسلة، مؤكداً بأنه كان واثقاً بتحقيق البطل لقب الجولة الأولى التي أقيمت على مضمار «الشارقة لونجين»، إلا أن هذه الثقة تضاعفت خلال مشاركته في الجولة الثانية على مضمار جبل علي، وبالفعل كان البطل عند حسن ظن الجميع.

اعتزاز كبير

وفي اتصال هاتفي من سنغافورة، عبر الفارس أوسكار شافيز عن فخره واعتزازه بتحقيق لقب النسخة الأولى، خاصة أن البطولة شهدت منافسة كبيرة جداً، إلا أن البطل «رود بلوك» تمكن من اقتناص اللقب بجدارة، مقدماً خالص الشكر والتقدير لملاك البطل والمدرب أسامة رفاعي على ثقتهم الغالية التي ساهمت في تحقيق اللقب.

والجدير بالذكر أن البطل «رود بلوك» توج بلقب السلسلة عقب تحقيقه لقب الجولة الأولى «كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم» التي أقيمت على مضمار «الشارقة لونجين»، ولقب الجولة الثانية «بطولة جبل علي للسرعة»، ليحصل على جائزة قدرها 250 ألف درهم،إضافة إلى جائزة شوطي «كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم» و«بطولة جبل علي للسرعة» المخصصة لصاحب المركز الأول.

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